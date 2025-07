Lecce, Corvino: "Mercato? Dipende dai senatori Se Krstovic, Baschirotto e Ramadani vogliono andare..."

Il Lecce ha presentato oggi Eusebio Di Francesco, ma a margine della presentazione del nuovo allenatore ha preso parola anche il direttore sportivo Pantaleo Corvino che, senza usare mezzi termini o giri di parole, ha spiegato come il mercato del club salentino, oggi dipenda principalmente dalla volontà di alcuni dei giocatori "a fine ciclo" ovvero quei senatori che hanno portato all'ennesima salvezza in questa stagione e che potrebbero decidere di cambiare aria. Senza una loro decisione, tuttavia, sarà difficile operare in entrata. Queste le sue parole riprese da CalcioLecce

I BIG A FINE CICLO - “Rispondo su più calciatori, in modo da essere capito. Sarà un mercato che tiene conto del ciclo fatto. Per me quello di quest’anno è un ciclo che può essere per molti calciatori la fine. Mi riferisco a calciatori che voi sapete che ci hanno portato a risultati straordinari. Parlo di Falcone, Baschirotto, Ramadani, Krstovic, Gallo tutti questi che possono avere tanti motivi per dire ‘"l Lecce ci ha dato l’opportunità di dimostrare, abbiamo dato e vogliamo migliorarci’" Noi non possiamo non tenere conto della loro volontà”.

BANDA E KABA - “Ci sono altri che fanno parte di quel ciclo che hanno però motivazioni di rimanere con noi. Chi non ha avuto chance per infortuni o ambientamento o scelte. Loro sono motivati e dobbiamo anche sfruttare queste risorse. Il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no, ma non possiamo tenere conto di ciò che abbiamo in casa e non sbaglieremo se crediamo ora a loro"

KOUASSI E I TERZINI - “C’è poi il mercato che facciamo noi su certi ruoli. Serve intercambiabilità di caratteristiche e cerchiamo di intervenire come fatto con Kouassi, terzino destro con caratteristiche diverse rispetto a quello che avevamo. Non aspettiamo per vendere ma noi faremo il nostro in attesa che il mercato entri a darci indicazioni precise. Una delle priorità è intervenire sulle corsie difensive esterne"

CAMARDA - "Abbiamo parlato di quest’idea con Trinchera e Di Francesco. Dopo Rivera, il più giovane della Serie A fu Bojinov. La qualità non ha età e quindi siamo partiti da queste considerazioni. Camarda ha qualità in un settore dove noi abbiamo un titolare che ha fatto 12 gol e 6 assist. Partire dietro un calciatore con queste potenzialità ci ha spinti a fare quest’operazione che crediamo giusta. Riuscire a prenderlo dal Milan in prestito, diritto di riscatto e controriscatto, che vorrebbe dire patrimonializzazione in caso di concretizzazione"

IL DOPO FALCONE - "Abbiamo la fortuna di avere due titolari, è stato così fino a questo momento per noi. Spero che non arrivino offerte per Falcone e trattenerlo, ma se dovessimo cogliere l’opportunità insieme al ragazzo crediamo nel tedesco. Merita fiducia secondo noi, siamo convinti delle sue capacità”.

CHI RESTA - "Kaba è uno dei calciatori in cerca di rilancio. Era straordinario prima dell’infortunio, l’allenatore cercava addirittura di centellinarlo e si vedeva sul campo. L’infortunio ha dato lui fatica ma ha dato il suo contributo. Crediamo in lui, in Coulibaly, Helgason, Veiga, Tiago, Gaspar, N’Dri, Banda, Pierret, Pierotti, Morente, elementi che hanno entusiasmo per portarci a un obiettivo storico”.