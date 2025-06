Lecce, Gotti: "Tre punti ottimi ma ci sono cose che mi preoccupano. Krstovic? Ha avuto un black out..."

Luca Gotti commenta così il successo del suo Lecce contro il Cagliari, ecco le sue parole a Sky.

L'ANALISI - "Ovvio che sono contento per i tre punti però vedere questo ambiente, dopo il dispiacere per il 4-0 interno contro l’Atalanta all’esordio, è stato bello. Nel primo tempo non mi è piaciuta la squadra, però ho visto spirito, voglia ed entusiasmo nel secondo tempo"."

ATTACCO - "Il fatto di non chiuderla è una cosa che mi preoccupa, abbiamo avuto 3-4 occasioni per farlo due contro due e non ci siamo riusciti. Krstovic? Ha avuto dieci minuti di black out dopo aver sbagliato un gol che lui di solito non sbaglia, ma poi si è ripreso e ha segnato".

IL RAMMARICO - "Abbiamo tenuto in campo giocatori in grado di farci ripartire, ma nel primo tempo potevamo fare molto meglio. Il fatto di non riuscire a chiuderla è una cosa che rischia di pesare, così come pesavano gli 0 punti conquistati. Si è visto nella gestione del pallone, abbiamo buttato via diverse volte il possesso. Poi l’entusiasmo generale nella seconda frazione ci ha aiutato ad arrivare fino alla fine. Se Luvumbo o Luperto o Viola avessero segnato staremo parlando di un’altra cosa".