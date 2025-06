Lecce, il messaggio dei tifosi: "Tra bilanci e plusvalenze, rispettate questa gente"

Il Lecce ospita l'Empoli nel secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A: gli uomini di Gotti stanno facendo una fatica clamorosa a trovare il gol, solo 4 fin qui e con solo Krstovic e Dorgu a segno.

Il pubblico del Via del Mare, evidentemente non soddisfatto dell'avvio di stagione, hanno esposto uno striscione piuttosto eloquente: "US Lecce: tra bilanci e plusvalenze rispettate questa gente".

Il riferimento è ovviamente al mercato condotto da Corvino e Trinchera, che ormai da tempo stanno cedendo i migliori giocatori come del resto è prassi per le squadre cosiddette piccole, per poi puntare su profili da valorizzare e rimettere sul mercato per registrare le famose plusvalenze. Solo che quest'anno i risultati si stanno facendo desiderare...