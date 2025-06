Lecce, incerto il futuro di Giampaolo: su di lui c'è il Pisa

Dopo l'impresa della salvezza conquistata all'ultima giornata grazie all'1-0 sul campo della Lazio, il Lecce giocherà la quarta stagione consecutiva in Serie A per la prima volta nella sua storia. Gran parte del merito va sicuramente data all'allenatore Marco Giampaolo, subentrato a Luca Gotti a novembre: l'ex allenatore di Sampdoria e Milan tra le altre però potrebbe non rimanere in Salento anche nel 2025/26.

SOSTITUTO - Secondo quanto riportato da Il Tirreno infatti il tecnico originario di Bellinzona sarebbe finito nel mirino della neopromossa Pisa, che si sta guardando intorno per trovare un sostituto di Filippo Inzaghi, tentato dal Palermo e sempre più vicino al ritorno in cadetteria dopo aver ottenuto sul campo la promozione in Serie A con i toscani.

CONTRATTO - Nei giorni scorsi aveva parlato della possibile separazione dal tecnico classe '67 anche l'amministratore delegato del club pugliese, Sandro Mencucci: "Innanzitutto sono scelte che non mi competono, però lui comunque ha un contratto che prevede un rinnovo in caso di salvezza, e quindi ad oggi non mi risultano cose diverse anche se non è proprio quello di cui mi occupo".