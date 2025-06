Lecce, Joan Gonzalez si ritira a 23 anni per un problema al cuore. Sticchi Damiani" “Gli abbiamo salvato la vita"

Joan Gonzalez a soli 23 anni è costretto a ritirarsi dal calcio. L'ex centrocampista del Lecce non può più giocare a causa di una patologia cardiaca che gli è stata diagnosticata nell'estate scorsa e lo ha tenuto fuori dalla squadra salentina per tutta la stagione 2024-25. A distanza di un anno, nulla è cambiato e, consapevole che non potrà ottenere l'idoneità sportiva necessaria per riprendere l'attività agonistica, Gonzalez ha preso la decisione di appendere le scarpette al chiodo.

"GLI ABBIAMO SALVATO LA VITA" - Il centrocampista spagnolo, prodotto della cantera del Barcellona, ha scelto un nuovo percorso: gli studi in Economia e in gestione d'impresa per diventare un grande manager. "Gli abbiamo salvato la vita", le parole del presidente, Sticchi Damiani, che nella conferenza stampa di fine anno ha dato la notizia. "In questi giorni – ha chiarito il massimo dirigente dei salentini – abbiamo avuto la conferma che la nuova visita di controllo non a fornito novità rispetto alla precedente. Gonzalez non avrà l'idoneità in modo definitivo. La sua patologia è un "caso di studio".

ORA LA LAUREA - "Devo fare i complimenti al nostro staff medico ed al cardiologo Tondo perché l'hanno scoperta e hanno salvato la vita del ragazzo. A Gonzalez faccio i complimenti perché ha preso la notizia con grande serenità. Joan si sta già dedicando agli studi economici e gli auguro possa diventare un grande manager. Con quella testa che ha sarebbe diventato anche un grande calciatore".