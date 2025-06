Lecce, occhio Napoli: Chelsea in prima fila per Dorgu

Patrick Dorgu è ormai diventato un'ala offensiva (siglando già 3 reti in queste prime 12 partite stagionali) con la maglia del Lecce. Un avvio di annata che ha fatto aumentare vertiginosamente il valore del suo cartellino e il numero delle pretendenti.

Oltre all’inserimento del Bayer Leverkusen, il Chelsea è la candidata più agguerrita nella corsa per il giocatore della società salentina: come rivelato da CaughtOffside, i Blues sono rimasti colpiti dall'enorme potenziale dell'esterno di 20 anni, per il quale, in verità, sono già state richieste informazioni da parte di Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Napoli e Juventus.

Dato il contratto a lungo termine fino al 2029, il Lecce partirà da una richiesta minima di 50 milioni. Al momento, comunque, come riportano dalla stampa inglese, l'entourage del giocatore preferirebbe che rimanesse in Serie A per il futuro della sua carriera.