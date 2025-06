Lecce, secondo colpo per Di Francesco: dopo Camarda è ufficiale Kouassi

Secondo colpo di mercato per il Lecce del neo-allenatore Eusebio Di Francesco in vista della stagione 2025/26: dopo quello di Francesco Camarda dal Milan - in prestito - il direttore tecnico dei giallorossi Pantaleo Corvino ha chiuso un'altra trattativa in entrata, anche se a titolo definitivo. È infatti ufficiale l'arrivo, dai francesi dello Stade Lavallois, del terzino destro classe 2003 Christ-Owen Kouassi, nato in Francia ma di nazionalità ivoriana (il giocatore conta anche una presenza con la Nazionale U23 della Costa d'Avorio).

COMUNICATO - "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christ-Owen Kouassi dallo Stade Lavallois. Il terzino destro classe 2003 ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione di uno" si legge nella nota diffusa dal club salentino attraverso i propri canali ufficiali.

I SUOI NUMERI - Il giocatore, nato a Parigi, nella stagione che sta terminando ha disputato un totale di 33 partite nella Ligue 2 francese, chiusa al settimo posto dallo Stade Lavallois, giocando complessivamente quasi 3000 minuti e segnando 2 goal.