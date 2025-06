Lecce-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lecce-Torino (domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Una sfida di vitale importanza per i padroni di casa, che per evitare la retrocessione in B devono necessariamente fare più punti possibili in queste ultime due giornate. I granata, invece, arrivano all'appuntamento con estrema tranquillità.

LECCE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lecce-Torino

• Data: domenica 18 maggio 2025

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport 253

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

LECCE (4-3-3) - Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Morente, Krstovic, N'Dri. All. Giampaolo

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazar,o Vlasic, Gineitis; Adams. All. Vanoli

DOVE VEDERE LECCE-TORINO IN TV - Lecce-Torino è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". La gara sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport 253. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

DOVE VEDERE LECCE-TORINO IN STREAMING - Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky Go, gli utenti potranno vedere Lecce-Torino in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca del match sarà a cura di di Alessandro Iori, con commento di Regina Baresi su DAZN. Per quanto riguarda Sky, invece, toccherà a Dario Massara e Lorenzo Minotti, con Paolo Ciarravano su Diretta Gol.