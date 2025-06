Una giornata che può risultare assolutamente decisiva per la lotta salvezza: ben nove partite in contemporanea in questo 37° turno del campionato di Serie A.

Vittoria fondamentale per il Lecce che ora si giocherà la salvezza all'ultima giornata.

TABELLINO

LECCE-TORINO 1-0

MARCATORI: 47' Ramadani (L)

FORMAZIONI

LECCE (4-3-3) - Falcone; Guilbert (85' Veiga), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret (44' Ramadani), Coulibaly, Helgason (46' Pierotti); Morente, Krstovic (59' Kaba), N'Dri (46' Rebic). All. Giampaolo

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé (85' Pedersen), Maripan, Masina, Biraghi; Ricci (70' Ilic), Casadei; Lazaro (70' Cacciamani), Vlasic (70' Sanabria), Gineitis (59' Perciun); Adams. All. Vanoli

GOAL

47' - VANTAGGIO LECCE! Krstovic riceve palla e, nonostante la pressione di Dembele, la protegge e serve Ramadani. Quest'ultimo segna l'1-0 con un tiro destro spettacolare che si insacca sotto l'incrocio dei pali

