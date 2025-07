Legrottaglie azzarda: "Mai visto uno come Leoni a 16 anni"

Le parole dell'ex difensore della Juventus sul gioiello del Parma.

Nicola Legrottaglie, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Giovanni Leoni. L’ex "Head of Performance" della Sampdoria, ha spiegato anche come andò l'arrivo del difensore dal Padova. "Tutto nacque grazie al suo procuratore: in quel periodo stavamo chiudendo per Alvarez dal Sassuolo alla Samp, lui seguiva anche Leoni e ce lo propose. Inizialmente volevamo aggregarlo alla Primavera, lasciandogli la possibilità di allenarsi in prima squadra, ma non appena lo vedemmo più da vicino, io, Andrea Mancini e Pirlo capimmo che c'era qualcosa di strano...".

Cioè?

"Ci siamo chiesti perché un ragazzo con qualità e potenzialità come le sue giocasse ancora in Primavera 2. Era assurdo. E infatti con noi in B ha esordito subito. Qualità pazzesche che si sono viste dal primo istante. Io non avevo mai visto un ragazzo così a 16-17 anni appena"