L'Empoli retrocede se...: i casi e gli incastri per l'ultima giornata

Novanta minuti alla fine della Serie A e la lotta salvezza è più ingarbugliata che mai. Restano da decidere le due squadre che accompagneranno il Monza in Serie B. Tra quelle pericolanti c'è anche l'Empoli: cosa serve ai toscani per garantirsi l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A e quindi cosa per scongiurare la retrocessione?

Cosa serve all'Empoli per salvarsi aritmeticamente

La squadra di D'Aversa si approccia alla 38esima giornata dal terzultimo posto e sarà impegnata nell'ultimo turno nello scontro diretto contro l'Hellas Verona. Colombo e compagni insomma potrebbero matematicamente retrocedere nei prossimi 90'. In quali casi? Cosa serve per l'aritmetica retrocessione? Analizziamo tutte le combinazioni.

LA CLASSIFICA - L'Empoli arriva con 31 punti. Alle sue spalle il Monza già retrocesso e il Venezia a 29. A pari punti il Lecce che però ha gli scontri diretti a suo favore.

Verona 34 punti

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza già retrocesso

L'EMPOLI RETROCEDE SE: LE COMBINAZIONI

- L'Empoli perde contro il Verona e il Venezia batte la Juventus

- L'Empoli pareggia e il Lecce fa altrettanto

Opportuno ricordare anche come potrebbe esserci un arrivo di quattro squadre a quota 34 punti: in quel caso sarebbero due le squadre salve grazie alla classifica avulsa e due quelle che andrebbero allo spareggio.

Se Empoli e Lecce facessero infine lo stesso risultato nell'ultima giornata - e il Venezia non dovesse battere la Juventus - sarebbero proprio toscani e pugliesi a disputare lo spareggio in quanto arriverebbe a pari punti.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME DUE GIORNATE - Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nell'ultima giornata di Serie A:

38esima giornata

Lazio-Lecce

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Venezia-Juventus