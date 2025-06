L'ex allenatore: "Yildiz vincerà il Pallone d'Oro"

Tolunay Kafkas, allenatore che ha lavorato dal 2017 al 2023 nel settore giovanile della Turchia, guidando direttamente l'Under 21 come ct dal 2020 al 2023, intervistato da Tuttomercatoweb, parla di Kenan Yildiz, talento della Juventus autore di tre goal in due partite al Mondiale per club.

Cosa ricorda di quando allenava Kenan?

"Ricordo per esempio di quando abbiamo partecipato a un torneo mentre ero il commissario tecnico della Nazionale Under 21, in Croazia. Il limite d’età era il 2002. Kenan è nato nel 2005, ma nonostante questo ha fatto prestazioni eccezionali. Anche a quell’età, era superiore in termini di gioco e talento rispetto ai nati nel 2002. L’allenatore della Nazionale maggiore di quel periodo lo ha subito convocato".

Le qualità che la colpirono più di lui?

"Quello che mi ha colpito di più è stata la sua capacità di dribbling e l’abilità nel saltare l’uomo".

È stato criticato a tratti per la continuità in questa stagione. Pensa che sia sbagliato farlo, considerando che ha 20 anni?

"Non trovo giusto che un giocatore così giovane e talentuoso venga criticato tanto. Kenan ha molte qualità per essere il numero 10 della Juventus".

La '10' che è stata indossata da grandi campioni come Del Piero. Cosa gli serve per arrivare a quel livello?

"La Juventus è un grande club, che ha visto passare grandissimi giocatori. Kenan ha tutte le qualità per diventare un grande calciatore. Deve solo aggiungere determinazione, costanza, disciplina, capacità di non arrendersi e di rendere sotto pressione".

Riesca a immaginarlo diventare uno dei migliori al mondo o a vincere il Pallone d'Oro?

"È già uno dei migliori al mondo. Sono sicuro che un giorno vincerà il Pallone d’Oro".