L'ex Feyenoord Van Hoijdoonk deride Theo Hernandez: "Quell'idiota ci ha aiutato"

Come se non bastasse la cocente delusione di un’eliminazione tanto inaspettata quanto figlia principalmente dei propri errori - la pessima prestazione dell’andata e il doppio giallo di Theo Hernandez - il Milan si trova a dover incassare i commenti più feroci, in qualche circostanza pure sarcastici, per un’uscita di scena dalla Champions League per mano di un avversario molto inferiore sulla carta e debilitato dagli infortuni, come il Feyenoord.

A Ziggo Sport, Pierre van Hoijdoonk - ex attaccante proprio della formazione di Rotterdam (con cui vinse una Coppa Uefa nel 2002) e della nazionale olandese - si è espresso in questi termini sull’impresa di Paixao e compagni a San Siro (pareggio per 1-1, dopo la vittoria di misura dell’andata): "Un'altra serata europea pazzesca. Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e sotto per 1-0 dopo mezzo minuto... Poi all'improvviso arriva quell'idiota di Theo Hernández ad aiutarci. Un risultato senza precedenti. È fantastico. Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento. Nessuno".

E’ bene ricordare infatti come il Feyenoord, che occupa soltanto la quarta posizione nel campionato olandese, a -14 dalla capolista Ajax, abbia da poco ceduto il suo miglior giocatore - proprio il bomber rossonero Santiago Gimenez - ed esonerato il vecchio allenatore Brian Priske, sostituendolo con l’ex tecnico dell’Under 21 Pascal Bosschaart, che a soli due giorni dal suo insediamento ha inflitto al Milan una sconfitta di misura al “De Kuip” e una settimana più tardi ha completato l’opera eliminando i rossoneri dalla Champions League.