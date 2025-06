L'ex Milan Reijnders: "E' stato facile scegliere il City, qui posso vincere in meno tempo"

Diventato da pochi giorni un nuovo giocatore del Manchester City, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha parlato così del suo passato al Milan: "E' nel mio cuore, ma al Manchester City posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per la mia carriera in meno tempo - ha raccontato in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports - Hanno contattato mio padre intorno alla fine della stagione, stavano cercando un numero 8 e non ho avuto grossi dubbi sull’accettare la proposta, perché il Manchester City è uno dei migliori club al mondo. La scelta alla fine è stata facile".

IL MESSAGGIO DI REIJNDERS PER IL MILAN - Nel corso dell'intervista Reijnders ha ricordato i suoi anni in rossonero: "Ovviamente il Milan sarà sempre nel mio cuore, ho avuto due belle stagioni lì, ho incontrato belle persone, ma bisogna guardare all’ambito sportivo e voglio raggiungere alcuni obiettivi nella mia carriera e penso che qui posso farlo in meno tempo".

IL RUOLO DI REIJNDERS AL MANCHESTER CITY - Un commento anche su Pep Guardiola e una descrizione di se stesso per far capire ai tifosi dei Citizens le sue caratteristiche: "Lavorare con lui è ovviamente una grande cosa, è il miglior allenatore al mondo e desidero molto imparare nuove cose. Sono un centrocampista box-to-box a cui piace portare palla e far parte della costruzione di gioco, oltre che collegare difesa e attacco e cercare di fare assist e gol".