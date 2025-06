Liberali può lasciare il Milan: Tare studia il rinnovo, cinque squadre sul classe 2007

La gestione del talento di Mattia Liberali è stato uno dei punti d’accusa della gestione di Kirovski e dell’annata che ha portato il Milan Futuro a venire retrocesso in Serie D, in seguito alla sconfitta ai playout contro la SPAL. Il giovanissimo trequartista rossonero è tornato in Primavera per aver maggior minutaggio, spazio e fiducia, ma è chiaro la delicata situazione vissuta abbia portato l’entourage del giocatorea drizzare le antenne e capire se ci sono opportunità al di fuori del Milan.

A quanto raccolto da Calciomercato.com, sono attualmente alte le percentuali di addio da parte del classe 2007. Seppur il direttore sportivo Igli Tare sia un grande estimatore del calciatore e abbia in agenda il rinnovo di Liberali (ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026) per un prolungamento di almeno tre anni, il giovane talento può lasciare il club di Via Aldo Rossi.

Sul giocatore si è fatto vivo l’interesse da parte del Lecce – che ha chiesto informazioni -, del Parma e del Cagliari. Inoltre, Liberali ha mercato in Serie B con Spezia e Carrarese che monitorano una possibile occasione di prestito in caso di cessione da parte del Milan a un club del massimo campionato italiano.