Liberali rivelazione negli Usa: il piano del Milan per il futuro

Il Milan continua ad accumulare buone indicazioni dalla tournée negli Stati Uniti. Segnali per Paulo Fonseca dai giocatori più esperti, ma anche piacevoli sorprese: Mattia Liberali si conferma la grande rivelazione dei rossoneri nel Soccer Champions Tour.

I primi segnali il trequartista classe 2007 li dà nell'amichevole contro il Rapid Vienna: personalità e tocchi di qualità, nonostante fosse alla prima partita - da titolare - con la prima squadra. Una prova che convince Fonseca a portarlo negli USA, dove gli concede un'altra chance contro il Manchester City, quello in cui gioca il Phil Foden a cui è stato precocemente accostato. E anche a New York non sfigura: entra a circa mezz'ora dal termine al posto di Ismael Bennacer, chiede palla e i compagni gliela concedono con grande fiducia, gioca con coraggio ed efficacia.

CHI E' LIBERALI, IL PICCOLO FODEN DEL MILAN

NON C'E' DUE SENZA TRE - Il vecchio detto si conferma, perché dopo le buone prestazioni contro Rapid e City arriva la terza prova contro il Real Madrid a Chicago. Ancora titolare, ancora convincente e resistente anche alla difesa ruvida di un totem come Antonio Rudiger. Ma questa volta Liberali mette qualcosa in più, lo zampino nella vittoria del Milan: si smarca, assist a liberare Samuel Chukwueze che ringrazia e segna il gol partita. I compagni lo abbracciano e spendono elogi per lui, il Milan lo coccola, Fonseca è sempre più soddisfatto. Un'estate da sogno finora che lancia la volata in vista dell'inizio della prossima stagione, ma quali piani ha il Diavolo per il suo gioiello?

LE PAROLE DI FONSECA - Le parole di Paulo Fonseca dopo la vittoria sul Real Madrid hanno generato nei tifosi qualche preoccupazione per la possibile partenza di Liberali nel corso della finestra di mercato estiva: "Gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro".

LIBERALI VIA? LA POSIZIONE DEL MILAN - Dichiarazioni che aprono a una cessione e a un futuro lontano da Milano? Nulla di tutto ciò, nonostante il timore dei tifosi il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Liberali e non ha mai preso in considerazione questo scenario. Il 17enne di Carate Brianza ha un contratto fino al 2026 e i rossoneri sono convinti di poter costruire un futuro importante con il talentino di casa.

LA GESTIONE PER IL FUTURO - Per farlo, è necessario seguire un percorso di crescita attento. L'exploit nelle amichevoli estive ha stuzzicato la fantasia di chi vorrebbe vedere Liberali già aggregato in prima squadra e più vicino al calcio dei grandi, ma il Milan non vuole rischiare di bruciare un prospetto così valido e intende piuttosto proteggerlo.

D'altronde, Zlatan Ibrahimovic aveva già tracciato questa linea parlando di Francesco Camarda in occasione della conferenza stampa di presentazione di Milan Futuro: "Tutti pensano che sarà facile, ma non sarà facile. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo. L'idea con tutti è di avere sempre minuti in campo, i giocatori devono avere sempre minuti in partita. Se non giocheranno in Milan Futuro giocheranno in Primavera, se non giocano in Primavera giocano in U18. Cresci di più giocando in partita, non solo in allenamento. Se non giochi mai non cresci, è importanti per noi che tutti abbiano minuti".

La stessa condotta è applicabile per Liberali, sarà gestito tra Primavera e soprattutto Milan Futuro per assaggiare con costanza i campi di Serie C e abituarsi a un progressivo salto di categoria. Lavorando con la seconda squadra rossonera guidata da Daniele Bonera, dove si confronterà con altri gioielli del vivaio come appunto Camarda, Zeroli e Comotto, avrà comunque l'occasione di allenarsi sempre a stretto contatto con la prima squadra sotto lo sguardo di Fonseca. Il piano è già delineato, l'estate scintillante sta mettendo in mostra tutto il talento di Liberali: il Milan ha già le idee chiare sul suo presente e sul suo futuro.