La quarta giornata di Champions League ha visto in scena Lille-Juventus, match terminato 1-1: alla rete di Jonathan David ha risposto il calcio di rigore siglato da Dusan Vlahovic.

In terra francese, i bianconeri – che arrivavano a questa sfida dopo il successo in Serie A nella sfida contro l’Udinese - cercavano una vittoria per rifarsi del ko casalingo contro lo Stoccarda: Thiago Motta si accontenta di un punto importante per smuovere la classifica.

La formazione transalpina allenata da Genesio, di contro, prosegue la sua cavalcata, confermandosi dopo i due grandi successi – che hanno riscattato la sconfitta subita per mano dello Sporting Lisbona - contro Real e Atletico Madrid.

IL TABELLINO

Lille-Juventus 1-1

MARCATORI: 27' David (L), 60' Vlahovic (J)

FORMAZIONI:

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson (dall'81' Bakker); André Gomes, Bouaddi; Zhegrova, Angel Gomes (dal 55' Mukau), Sahraoui (dall'87' Fernandez-Pardo); David. All. Genesio

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal (dal 68' Savona); Locatelli, Thuram (dal 68' McKennie); Conceicao, Koopmeiners, Yildiz (dall'81' Mbangula); Vlahovic (dal 68' Weah). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Irfan Peljto (BOS)

AMMONITI: 62' Cabal (J), 71' André (L)

ESPULSI: /

NOTE: 3' di recupero pt, 5' di recupero st

I GOL

LILLE-JUVENTUS 1-1, Vlahovic al 60': impeccabile la trasformazione dal dischetto del centravanti serbo, che sceglie l'angolo giusto e spiazza Chevalier. Pallone da una parte, portiere dall'altra

LILLE-JUVENTUS 1-0, David al 27': Zhegrova si libera di Cabal, taglia verso il centro e serve una gran palla in verticale per il bomber canadese che entra in area di rigore e col piatto destro batte Di Gregorio

AZIONI SALIENTI

90' + 3 - CHE RISCHIO PER IL LILLE! Bouaddi svirgola, ci mette una pezza Diakité chiudendo l'angolo di tiro a Koopmeiners

80' - KOOPMEINERS! Cambiaso serve in profondità Weah che alza la testa e apparecchia per la conclusione fuori misura dell'ex Atalanta

78' - ZHEGROVA! Bouaddi serve il kosovaro che rientra sul sinistro e calcia forte sul primo palo, gli dice di no Di Gregorio respingendo in calcio d'angolo

66' - JUVENTUS PERICOLOSA! Palla tagliata di Yildiz per l'inserimento centrale di Koopmeiners che manca di un soffio la deviazione vincente

58' - RIGORE PER LA JUVENTUS! Conceicao taglia verso il centro, cadendo a terra in area di rigore sul contatto con André. Punito l'intervento del capitano dei francesi, anche se, dalle immagini, sembra che l'esterno portoghese di Thiago Motta accentui la caduta. Nessun intervento da parte del VAR, decisione di campo

57' - ZHEGROVA! Gran giocata dell'esterno kosovaro che si crea lo spazio per andare al tiro, venendo contrastato dalla difesa juventina

54' - DOPPIO SALVATAGGIO DI CHEVALIER! Decisivo il portiere francese, prima sul tiro-cross di Conceicao e poi sulla botta da fuori di Thuram

44' - KOOPMEINERS CI RIPROVA! Palla arretrata di Yildiz per la conclusione col destro dell'ex Atalanta che non riesce a inquadrare lo specchio della porta

41' - SECONDO GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Cabal vede partire Yildiz alle spalle di Mandi e lo serve, cross basso per l'inserimento a rimorchio di Koopmeiners che batte Chevalier, ma si vede annullare un altro gol per l'offside del numero 10 bianconero in avvio di azione

35' - YILDIZ MURATO! Sugli sviluppi del corner calcia in porta il numero 10 juventino, murato da Mandi ben appostato sul primo palo

34' - MIRACOLO DI CHEVALIER! Riflesso fantastico del portiere francese sul destro al volo di Vlahovic, innescato da Locatelli

32' - JUVENTUS PERICOLOSA! Yildiz punta Mandi e lo salta, palla leggermente lunga per Vlhaovic anticipato dall'uscita bassa di Chevalier

23 '- GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Errore in uscita di Diakité, ne approfitta Yildiz per servire Vlahovic. Palla a rimorchio per Koopmeiners che insacca col destro, ma il serbo era partito in netta posizione di fuorigioco ( LEGGI QUI LA MOVIOLA )

14' - VLAHOVIC! Prima conclusione in diagonale col mancino del centravanti serbo, servito in verticale da Yildiz. La palla sfila larga sul fondo

10' - CHANCE PER CAMBIASO! Cambiaso forza la conclusione da fuori col sinistro, ma non colpisce bene spedendo fuori dallo specchio della porta difesa da Chevalier

3' - DAVID! Prova subito a puntare la porta e calcia col sinistro l'attaccante canadese, murato dalla retroguardia bianconera

