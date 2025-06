L'Inter a segno contro l'Atalanta dopo lo stop per un malore ad un tifoso: cos'è successo e il precedente con l'Udinese

E' il secondo minuto della ripresa quando la squadra di Simone Inzaghi si apprestava a battere unI soccorsi sono immediati, viene subito creato lo spazio per l'ingresso nello spicchio dello stadio ai soccorritori e il cancelletto per l'uscita della stessa persona una volta completata l'operazione.

Dopo circa 6 minuti di interruzione della partita, nella quale sugli spalti cala il silenzio e in cui tra direttore di gara, calciatori e i componenti delle rispettive panchine la collaborazione è massima per attendere che la situazione torni a livelli di normalità, il tifoso vittima di un malessere viene trasportato fuori dal proprio settore, in barella ma assolutamente cosciente. Passata la paura, il gioco può dunque ripartire ed è qui che si materializza il momento nel quale il match tra Atalanta ed Inter subisce il suo momento di svolta. Il corner telecomandato di Calhanoglu è convertito in gol da Carlos Augusto che, approfittando di un momento di distrazione della retroguardia della formazione di Gasperini – probabilmente figlio della difficoltà a tornare mentalmente al 100% dopo una lunga interruzione – schiaccia indisturbato e batte Carnesecchi.

Un frangente davvero particolare, ma che nel corso di questa stagione ha già avuto un precedente. Lo scorso 19 dicembre, in occasione della partita tra Inter e Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta per 2-0 dai campioni d'Italia in carica, nel corso del recupero del primo tempo la squadra di Inzaghi trova il raddoppio con Asllani – direttamente da calcio d'angolo – proprio poco istanti dopo una sospensione della gara per un problema occorso ad un altro suo tifoso sulle tribune di San Siro. Fortunatamente, in quella circostanza come in quella di Atalanta-Inter, tutto si è risolto per il meglio, coi due tifosi coinvolti che si sono regolarmente ristabilite.

