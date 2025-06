L'Inter ha in casa l'attaccante titolare dei prossimi 10 anni: è Pio Esposito ed è più forte di Bonny e Hojlund

In piena notte, ma all’alba del giorno in cui i tifosi si svegliano leggendo ovunque che Bonny è già preso e Hojlund quasi, l’Inter scopre di avere già in casa l’attaccante titolare dei prossimi dieci anni: è Pio Esposito, autore dello splendido goal della vittoria sul River Plate. Non solo la rete del momentaneo 1-0 (giocata tecnica non banale), ma anche una prestazione piena di spunti interessanti e appunti convincenti da consegnare al futuro.



Grazie a questo risultato i nerazzurri si impongono nel girone a conquistano ilnegli ottavi di finale, lunedì alle ore 21 italiane. Percorso in crescita per: debutto modesto contro i messicani del Monterrey, vittoria con le unghie di fronte ai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, altra vittoria nella terza apparizione. Stavolta c’era di fronte il più solido River Plate ePrimo tempo, secondo in, anche per l’espulsione (netta) di Martinez Quarta per fallo da ultimo uomo su

L’armeno è stato uno dei protagonisti, che vanno passati in rassegna così. Sommer attento ad appoggiare con i piedi, praticamente inoperoso con le mani. In difesa, con Darmian sempre ben posizionato, ha sofferto poco Acerbi che ha gestito al meglio i “corpo a corpo” con gli attaccanti avversari. Di questi, il più difficoltoso è toccato a Bastoni, che l’ha sofferto: il giovane talento di Mastantuono (2007 appena preso dal Real Madrid) che pure si è infiammato nel primo tempo e spento nel secondo. E quando Mastantuono era sparito già da un pezzo, Bastoni si è concesso la libertà di inventarsi un meraviglioso “coast to coast” per il 2-0 finale.

A centrocampo il tonico Dumfries ha iniettato la solita vivacità sulla fascia destra, mentre Dimarco ha giocato con buona volontà ma senza i guizzi delle sue migliori apparizioni. Infatti dopo un’ora - classico timer anche ingaggiano - Chivu l’ha sostituito con un nervosetto Carlos Augusto che manifesta più voglia di minutaggio. Nello stesso momento è uscito anche Barella, autore di una prestazione gonfia d’orgoglio però sgonfia di bellezza. Al suo posto si è rivisto, in crescita, il giovane Sucic, sempre più bravino e meno timidino rispetto alle prime due apparizioni al Mondiale per Club. Ha ormai messo da parte la timidezza anche Asllani, autore di un’altra prova convincente per leadership e geometrie. E finché ha avuto la batteria carica, ha giocato da professore il solito Mhkitaryan, magari perfetto fino al penultimo passaggio e un po’ meno all’ultimo e perfino scellerato nella conclusione finale in prossimità del 90mo, un clamoroso goal fallito.

In avanti ottima prestazione per Lautaro Martinez, generoso per un tempo e quasi perfetto nella mezz’ora che è durata per lui la ripresa. Ma il vero protagonista è stato Pio Esposito. Attaccante completo, generoso ed egoista in dosi uguali, senza apparenti criticità a parte l’inesperienza dei suoi vent’anni. L’Inter sta prendendo Bonny dal Parma e Hojlund dal Manchester United. Va bene, ma Pio Esposito è più forte: se non oggi, sicuramente domani…