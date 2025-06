L'Inter può affrontare Inzaghi al Mondiale per Club: il possibile incrocio

A volte ritornano. Sì, da avversari. Per una serie di incroci che possono concretizzarsi negli Stati Uniti, l'Inter e Simone Inzaghi potrebbero incontrarsi da avversari al Mondiale per Club. Ai quarti di finale, precisamente. Lunedì 30 giugno, alle ore 21, i nerazzurri di Cristian Chivu, concluso il girone E al primo posto davanti ai messicani del Monterrey (fuori a sorpresa il River Plate) affronteranno il Fluminense nell'ottavo di finale; poche ore dopo, nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 3, Simone Inzaghi e il suo Al-Hilal sfideranno il Manchester City. Gli arabi partono sfavoriti, ma se dovessero ribaltare i pronostici ai quarti potrebbero trovare l'Inter, in caso di vittoria di Lautaro e compagni contro il Fluminense.

MONDIALE PER CLUB: CALENDARIO E TABELLONE

IL CAMMINO DELL'INTER AL MONDIALE PER CLUB - L'uomo-copertina dell'Inter in questo Mondiale per Club è Pio Esposito. Un gol e un assist in tre partite per l'attaccante classe 2005 rientrato dal prestito allo Spezia e che potrebbe rimanere in rosa nella stagione 2025/26. Il primo gol nerazzurro nel torneo però è stato di Lautaro Martinez, che ha evitato la sconfitta a Chivu al debutto sulla panchina dell'Inter: 1-1 contro i messicani del Monterrey, andati in vantaggio con Sergio Ramos. Nella seconda partita del girone i nerazzurri hanno vinto 2-1 contro l'Urawa Reds, in gol-vittoria di Valentin Carboni al 92' su assist di Esposito. Nell'ultima gara del girone contro il River Plate Pio segna il suo primo gol con la maglia dell'Inter, arrivata prima del 2-0 finale firmato da Bastoni nei minuti di recupero.

QUANTO GUADAGNA L'INTER AL MONDIALE PER CLUB

IL CAMMINO DELL'AL-HILAL AL MONDIALE PER CLUB - L'A-Hilal di Simone Inzaghi ha chiuso al secondo posto il gruppo H vinto dal Real Madrid, gli arabi hanno eliminato il Salisburgo contro il quale hanno pareggiato 0-0 nella seconda partita del girone. Due pareggi e una vittoria per la squadra dell'ex allenatore dell'Inter, che ha debuttato sulla nuova panchina con un 1-1 contro il Real: per l'Al-Hilal ha segnato Ruben Neves su rigore nei minuti finali del primo tempo. Nella gara decisiva per la qualificazione hanno vinto 2-0 contro i messicani del Pachuca: reti di Al-Dawsari - con un bel pallonetto dopo uno stop in corsa - e del brasiliano Marcos Leonardo.

QUANTO GUADAGNA INZAGHI ALL'AL-HILAL

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione