Inter, presentata l’offerta a Jonathan David. L'obiettivo sono i tre tenori

L’Inter ha un obiettivo chiarissimo ed è quello di riuscire a rinforzare in modo significativo il reparto offensivo. Taremi ha deluso le aspettative, Arnautovic e Correa dovrebbero entrambi salutare, diventa necessario invertire un trend che ormai da due stagioni fa si che Thuram e Lautaro arrivino ad aprile con la spia della riserva accesa. In via. Con un calendario così fitto di impegni, una buona riserva non è più sufficiente: occorre munirsi di un altro titolare all’altezza, uno in grado di giocare lo stesso numero di partite di Lautaro e Thuram, facendo tirare il fiato un po’ a uno e un po’ all’altro quando necessario. Jonathan David è un nome che va esattamente in quelle direzione e che finalmente proietterebbe l’attacco dell’Inter in una nuova dimensione, un contesto che i nerazzurri hanno già vissuto con Simone Inzaghi in panchina, quando nell’anno della finale di Champions il tecnico nerazzurro poteva contare su tre tenori come Lautaro, Dzeko e Lukaku.

LA POSIZIONE DELL’INTER - Jonathan David aggiungerebbe gol ed esperienza, ma l’attaccante canadese, che si libererà a zero dal Lille, chiede altissime gratificazioni dal punto di vista economico: un ingaggio da circa 10 milioni lordi, un bonus alla firma di circa 15 milioni e commissioni per l’agente. Queste sono le cifre che circolano ormai da qualche settimana e che secondo indiscrezioni, l’entourage dell’attaccante avrebbe chiesto anche in viale della Liberazione in un recente contatto. Cifre che hanno suggerito ai nerazzurri un approccio soft, tanto da escludersi autonomamente dalla corsa al calciatore, ma rimanendo in qualche modo legati alla faccenda se le cose dovessero cambiare da un momento all’altro. In che modo? Sembrerebbe che Ausilio abbia comunque presentato la propria offerta a David, del tipo: se in Europa trovate chi è disposto ad assecondare le vostre richieste, ben venga. Ma nel caso vi accorgeste che nessuno è disposto a sborsare quelle cifre, ricordatevi che ci siamo noi, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione per cinque anni e un progetto che in questi anni si sta dimostrando vincente.



PALLA A DAVID - L’Inter si è messa in attesa, è chiaro che non potrà restarci a lungo e che per l’inizio di maggio spera di avere le idee molto più chiare in merito a questa faccenda. I nerazzurri hanno fatto il passo che ritenevano opportuno compiere, adesso la palla passa nelle mani di David e di chi ne cura gli interessi. L’Arsenal è una contendente insidiosa, la Juve c’è ma la questione allenatore potrebbe in qualche modo rallentare la corsa dei bianconeri. David è convinto che le opzioni non mancheranno e probabilmente non ha tutti i torti. L’attaccante canadese ha in mano l’offerta dell’Inter, adesso tocca a lui decidere se approfondire i dialoghi o se invece accettare un progetto che ritiene più idoneo rispetto a quello che gli hanno palesato i nerazzurri.