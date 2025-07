Lione, comunicato ufficiale: 117 milioni per evitare la retrocessione e rimanere in Ligue 1

Per evitare la retrocessione in Ligue 2, al Lione sono serviti 117 milioni tra versamenti e garanzie bancarie

Il Lione è rimasto in Ligue 1. Dopo prima sentenza della DNCG, l'organo che controlla i conti delle squadre professionistiche in Francia, che aveva portato alla retrocessione in Ligue 2, il club è riuscito, in corte d'appello, a convincere l'autorità a ribaltare la sentenza.

Ai francesi, come si legge dal comunicato, sono serviti 117 millioni di euro, tra versamenti degli azionisti e garanzie delle banche, per convincere la commissione a cambiare il giudizio della prima sentenza. E, quindi, a evitare la retrocessione, con l'UEFA che, inoltre, ha accettato la domanda di partecipazione all'Europa League, rifiutando quella del Crystal Palace a seguito dalla violazione sulle norme della multi-proprietà.

IL COMUNICATO - "L’Olympique Lyonnais, a seguito della sua audizione presso la commissione d’appello della DNCG che ha confermato la sua partecipazione al campionato di Ligue 1 e all’Europa League per la stagione 2025/26, desidera fare il punto sulla propria situazione finanziaria.

La decisione della commissione d’appello annulla infatti la retrocessione amministrativa in Ligue 2 decisa dalla DNCG e stabilisce un controllo sulla massa salariale e sulle indennità di trasferimento nel bilancio di Ligue 1 2025/26 presentato dal club.

Questa audizione ha permesso alla nuova direzione del club, sotto la guida di Michele Kang e Michael Gerlinger, di presentare elementi aggiornati riguardanti la governance, la situazione finanziaria e le prospettive operative della società.

Dal punto di vista finanziario, le necessità per l’esercizio 2025/26 sono coperte dalla liquidità disponibile sui conti bancari del Gruppo al 30 giugno 2025,integrata da un apporto di 87 milioni di euro effettuato dagli azionisti di Eagle Football Holdings, oltre a una garanzia bancaria di 30 milioni di euro per far fronte ad eventuali necessità aggiuntive.

Grazie a questo apporto di liquidità, la continuità operativa non dipende più dalle operazioni condotte da Eagle Football Holdings legate alla cessione delle quote detenute in Crystal Palace e a una quotazione in Borsa al NYSE.

Le previsioni per la stagione 2025/26 dimostrano la capacità di coprire tutti i bisogni operativi e di rispettare gli impegni finanziari presi con i principali fornitori e agenti, così come il pagamento dei debiti sociali tramite la definizione di piani di rientro. È stato inoltre concluso un accordo con l’UEFA relativo alle sanzioni finanziarie, oggetto di un apposito comunicato stampa.

Il team dirigenziale resta impegnato in un approccio di trasparenza e conformità, e continua a lavorare per garantire la stabilità finanziaria e operativa del club nel lungo termine.