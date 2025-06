Lipsia-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo la rimonta subita in casa contro la Juventus, il Lipsia ospita il Liverpool nella terza giornata di Champions League. Per i tedeschi è una partita già decisiva dopo le due sconfitte nelle prime due giornate, mentre i reds puntano al terzo successo consecutivo dopo quelli con Milan e Atalanta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

LIPSIA-LVERPOOL: CANALI TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Lipsia-Liverpool

: Lipsia-Liverpool Data : mercoledì 23 ottobre

: mercoledì 23 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: Sky Go, Now Tv

PROBABILI FORMAZIONI

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Henrichs, Orban, Lukeba; Geertruida, Haidara, Vermeeren, Nusa; Simons, Openda; Sesko. All: Rose.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Gakpo, Nunez. All: Slot

LE ULTIME DAI CAMPI – Per la prima vittoria in Champions, il Lipsia punta sul tridente ad alto tasso tecnico, con Xavi Simons e Openda alle spalle di Sesko, reduce dal gran gol nella sconfitta contro la Juventus.

Qualche dubbio in attacco per il Liverpool, con Slot che potrebbe rilanciare Nunez dopo la panchina in campionato con il Chelsea. Dietro di lui ballottaggio tra Gakpo e Luis Diaz, che aveva giocato titolare con il Bologna. In mezzo titolari Gravenberch e Mac Allister, in gol nell’ultima di Champions contro i rossoblù.

DOVE VEDERE LIPSIA-LIVERPOOL IN TV - La sfida tra Lipsia e Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport sul canale Sky Sport 254.

DOVE VEDERE LIPSIA-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING - Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l’alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte

TELECRONACA E SECONDA VOCE – Telecronaca affidata a Dario Massara