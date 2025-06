Lista UEFA, Lazio: da Hysaj e Pellegrini a Belahyane, chi entra e chi resta fuori

Si preannunciano sorprese nella lista UEFA in casa Lazio. Già ieri l'esclusione di Pellegrini da quella della Serie A ha fatto parecchio scalpore in tutto l'ambiente biancoceleste. C'è il rischio che anche le scelte di Baroni per i calciatori impiegabili in Europa League facciano altrettanto discutere.

COME FUNZIONA - Il problema della Lazio è che per le norme UEFA, a differenza di quelle per la Serie A, anche gli Under 22 che ha in rosa occupano posti nella lista principale. Con l'obbligo di avere almeno 2 portieri, i giocatori di movimento possono essere al massimo 23 (il totale della lista è quindi di 25 giocatori). A conti fatti, con Mandas e Provedel sicuri del posto e il terzo portiere Renzetti che finirà in lista B in quanto prodotto del vivaio, tra gli altri della rosa ci sono due elementi di troppo.

SCELTE -Baroni dovrà valutare anche le condizioni degli infortunati per ponderare le scelte. Hysaj oggi farà le visite e potrebbe restare fuori per parecchio, Tavares, Lazzari, Vecino e Patric, invece dovrebbero rientrare tutti nelle prossime due settimane. Al netto di ciò, lo scenario che vede Pellegrini fuori anche in Europa, rimendo di fatto parcheggiato a Formello senza poter essere impiegato (tranne eventualmente in coppa Italia), è concreto. Al suo posto sarebbe reinserito proprio Hysaj, che era rimasto fuori nella prima fase del torneo a girone unico.

Alla base della scelta ci sarebbero motivazioni disciplinari, anche se il suo procuratore ha smentito questa versione dei fatti. L'altro taglio potrebbe riguardare uno dei nuovi arrivati. Belahyane è il meno indiziato a restare fuori; il posto se lo giocano Ibrahimovic (c'è abbondanza nel suo ruolo) e Provstgaard. In questo caso però saranno decisive le risposte che il tecnico riceverà sulle condizioni di Patric e sulla sua affidabilità. Se invece alla fine l'allenatore opterà per inserire da subito tutti i nuovi acquisti allora la posizione più in bilico rispetto alla lista per la Serie A è quella di Toma Basic, fin qui mai impiegato in stagione.