La Serie A 2024/25 si appresta ad aprire i battenti e si preannuncia più entusiasmante che mai. Le prime novità riguardano il ritorno in massima serie di Parma, Como e Venezia che rilevano Salernitana, Sassuolo e Frosinone che ripartiranno, invece, dalla Serie B.

Come ogni anno, alla vigilia del campionato i fantallenatori fremono di curiosità in attesa del listone fantacalcio 2024/25, uno strumento che permetterà a tutti gli aspiranti vincitori di stabilire le prime strategie in vista dell'asta che aprirà la nuova stagione.

Giocatori come Riccardo Orsolini, Khvicha Kvaratskhelia, Christian Pulisic e Mattia Zaccagni sono, senza ombra di dubbio, i profili più ambiti e "attesi" prima dell'uscita del listone che stabilirà in quale ruolo potranno essere utilizzati, se in attacco o se possono essere considerati i jolly di centrocampo a cui affidare il proprio fantareparto.

Listone FantaMaster 2024/25: ecco i ruoli di Kvara, Orsolini e Pulisic

Riccardo Orsolini, Christian Pulisic, Mattia Zaccagni e Matias Soulé si apprestano a diventare veri e propri oggetti del desiderio in fase d'asta: i quattro giocatori, infatti, sono listati come centrocampisti e potranno darvi anche maggiore libertà nella composizione dell'attacco. Listato come attaccante, invece, Khvicha Kvaratskhelia.

Per quanto riguarda Nicolò Zaniolo (che torna al fantacalcio dopo 18 mesi di assenza) sarà una delle opzioni per il centrocampo, mentre Ademola Lookman sarà confermato attaccante. Andrea Colpani potrà essere schierato anche come trequartista in caso di Mantra, mentre sono listati attaccanti calciatori come: Paulo Dybala, Florian Thauvin e Kenan Yildiz e Nico Gonzalez. In attesa di novità sul proprio futuro, Federico Chiesa farà parte dell'elenco dei centrocampisti.

E’ importante sottolineare, infine, che FantaMaster permette ai propri utenti di modificare i ruoli dei calciatori a proprio piacimento. Quindi nessuna imposizione da parte della piattaforma ma libera facoltà di scelta ai fantallenatori e alle loro valutazioni personali.