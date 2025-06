Ct Italia: Pioli si complica, Gattuso in pole su Cannavaro e De Rossi

Claudio Ranieri sembrava pronto a diventare il ct della Nazionale italiana con approvazione da parte dei Friedkin del doppio ruolo allenatore azzurro/consulente della proprietà della Roma, ma un po' a sorpresa è arrivato un no da parte del tecnico di Testaccio: la panchina dell'Italia rimane al momento vuota.

ALTERNATIVA COMPLICATA - Nelle ultime ore, mentre il presidente federale Gravina percorreva la pista Ranieri dopo l'esonero di Spalletti, la Fiorentina si è affrettata a trasformare la bozza di intesa con Stefano Pioli per un triennale a tre milioni di euro a stagione in un accordo vero e proprio. Chiaro che di fronte alla chiamata della Nazionale qualsiasi gentlemen agreement può essere rivisto, ma i viola hanno scelto e il tecnico parmense ha dato la propria parola.

COSA SUCCEDE - Pioli è sempre stato l'alternativa a Ranieri, lo era stato anche di Spalletti prima dell'inizio del ciclo con l'ex allenatore del Napoli: se Gravina busserà alla sua porta, la scelta starà esclusivamente a lui. 12 milioni di euro l'anno lo stipendio percepito all'Al-Nassr, che andrebbe sicuramente rivisto verso il basso, mentre il regime di tassazione per i lavoratori esteri porterà la sua percentuale dal 20% al 2% a inizio luglio. Essendo le prossime partite della Nazionale a settembre, questo sarebbe un problema minore per l'Italia rispetto a quanto lo sarebbe per la Fiorentina...

ALTERNATIVE - A questo punto è necessario contemplare anche lo scenario in cui la FIGC deve virare su una terza scelta: Sky racconta di contatti con Rino Gattuso, libero dopo l'esperienza in Croazia all'Hajduk Spalato; il Corriere dello Sport tra i candidati ha inserito anche Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. A vent'anni, quasi, da quella notte magica, uno dei protagonisti di allora tenterebbe di riportare l'Italia sul palcoscenico iridato.