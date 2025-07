Liverani a CM: "La Juve sfiorata, i ritiri di Gaucci e quel viaggio di mia madre per firmare con la Lazio"

La carriera di Fabio Liverani inizia in un piccolo oratorio romano, il Pio XI Santa Maria Ausiliatrice. Sono quelle le prime immagini che gli vengono in mente quando debutta in Nazionale dopo essersi messo in vetrina con il Perugia di Cosmi. Nel cuore rimarranno per sempre le lacrime di gioia di mamma Halima Haider durante quel viaggio Perugia-Roma per andare a firmare con la Lazio: "Perché nel calcio si parla spesso di milioni, ma è bello ricordare anche queste cose" spiega quasi commosso Liverani nella nostra intervista. Un mese fa è tornato sulla panchina della Ternana e ora si giocherà lo spareggio per salire in Serie B, ma in mezz'ora di chiacchierata ha riavvolto il nastro raccontando i suoi ultimi 25 anni tra campo e panchina.

Stagione 1999-2000, la tua ultima alla Viterbese in Serie C, Carolina Morace in panchina: prima allenatrice nel calcio maschile. Come avete vissuto voi giocatori questa novità?

"Ero un ragazzo giovane, da capitano ho instaurato subito un rapporto di rispetto e disponibilità. Posso dire che la personalità che ha avuto Carolina in quell'esperienza non l'ho mai più vista in nessun altro allenatore. Ricordo il momento delle dimissioni, arrivate dopo una sconfitta con il Crotone quando Gaucci stava iniziando a intervenire su questioni tecniche".

Poi arriva il Perugia di Serse Cosmi.

"Fino all'anno prima c'era Mazzone e prevalentemente giocatori d'esperienza. Quell'anno il Perugia doveva fare l'Intertoto, forse anche per problemi economici avevano scelto di intraprendere una linea che oggi, vent'anni dopo, seguono tutti: gioco, qualità e giovani. Cosmi era l'allenatore ideale per quella realtà".

Ci racconti un aneddoto di quel periodo?

"Lì iniziai ad abbandonare il mio ruolo di trequartista/seconda punta per giocare play. Un giorno, dopo un allenamento, Alenichev (ex Roma, ndr) andò da Sabatini a chiedere chi fosse quel ragazzo appena arrivato dalla Viterbese, consigliando di farmi giocare in quel ruolo perché ero molto forte. Eravamo una squadra con diversi calciatori sconosciuti, che poi hanno fatto le fortune delle casse del club: io, Baiocco, Di Loreto e Pieri abbiamo fatto quasi tutto il campionato".

Ricordi di Gaucci?

"Un presidente vulcanico e generoso con i suoi giocatori. Quando si vinceva faceva regali a noi e alle famiglie, ma quando perdevamo...".

Che succedeva?

"Ci faceva fare ritiri che duravano anche 8 settimane. Vi racconto questo episodio ai tempi della Viterbese: eravamo in C1, la domenica perdiamo ad Avellino e da lì ci manda direttamente in ritiro a Giulianova dove avremmo giocato il lunedì dopo. C'era un problema: non avevamo il cambio perché non sapevamo di non tornare a casa. Così la mattina dopo siamo andati al mercato a comprare mutande e calzini".

Il debutto in Nazionale te la ricordi?

"Sì, e mi vengono in mente subito tutti i sacrifici che ha fatto mia madre per aiutarmi a coronare quel sogno e i miei inizi all'oratorio. E' stata una settimana in cui ho provato emozioni contrastanti: da una parte la felicità per l'esordio nel quale tra l'altro abbiamo anche vinto, dall'altra la consapevolezza che ora dovevo spingere ancora di più per rimanere a quei livelli".

Nell’estate 2001 passi alla Lazio dopo essere stato vicino alla Juventus, ci racconti quella trattativa?

"Sono stato vicinissimo alla Juve: io avevo già l'accordo con loro, ma non c'è stata l'intesa tra club. Saltò tutto, e l'ultimo giorno di mercato andai alla Lazio che aveva bisogno di un centrocampista".

Come hai vissuto quella giornata?

"Finisco un'amichevole in un paesino vicino Perugia, prendo il telefono e trovo 7/8 chiamate del mio agente. Lo richiamo subito. Mi dice che la trattativa con la Juve si è arenata e che la Lazio mi vuole a tutti i costi. Quel giorno mia madre era appena arrivata da Roma per stare un po' insieme, ma gli dissi che dovevamo subito tornare indietro perché avrei firmato con la Lazio. Ricordo che si commosse, aveva capito che il mio sogno si stava avverando".

Appena arrivato in biancoceleste scoppia la polemica perché gira una tua foto di qualche mese prima con una bandiera della Roma, mentre festeggiavi lo scudetto dei giallorossi.

"Quella sera ero in giro per Roma con amici e mi misero la bandiera in mano. Non ci vedevo niente di male; anche perché quell'anno io sarei dovuto andare alla Juve, non alla Lazio".

In poco tempo però conquisti subito i tifosi e diventi capitano: ricordi il momento in cui hai preso la fascia?

"Con dedizione e senso di appartenenza ho fatto ricredere i tifosi creando un grande legame con tutto il mondo Lazio. Il mio quarto anno in biancoceleste ero il secondo giocatore più anziano dopo Peruzzi, ma Angelo sapeva che la fascia intorno al braccio di un portiere è un po' sprecata perché ha meno modo di parlre con l'arbitro ed essere nel vivo del gioco. Così l'ho presa io, ed è stato un grande orgoglio".

Cosa vuol dire arrivare alla Lazio l’anno dopo lo scudetto della Roma?

"C'era un'aria pesante. Fino a novembre/dicembre eravamo in lotta per lo scudetto a -2 dalla Juve dopo aver vinto anche lo scontro diretto con un mio gol, poi abbiamo iniziato a faticare in trasferta e a fine stagione siamo andati in Europa League. Con l'arrivo di Mancini l'anno successivo i tifosi si riavvicinarono e ci fu di nuovo entusiasmo: nonostante le cessioni di Nesta e Crespo, in due stagioni abbiamo raggiunto una semifinale di Europa League contro il Porto di Mourinho, una qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa Italia".

Da Gaucci a Lotito, poi arriverà anche Zamparini a Palermo.

"Il primo Lotito era difficile, è entrato a piedi uniti in un mondo nuovo e tutto quello che c'era stato prima di lui lo vedeva come negativo. Il Lotito di oggi sarebbe più pronto, sta dimostrando con i fatti di saper essere un grande imprenditore. Zamparini è stato un presidente che coccolava i giocatori ma metteva una grande pressione a direttore sportivo e allenatore, non avevamo mai un attimo di tregua".

Nelle ultime tre squadre - Lazio, Fiorentina e Palermo - vai via sempre da svincolato.

"Dalla Lazio sono andato via perché non mi sentivo stimato come calciatore, anche se i tifosi mi chiedevano di restare e quando sono tornato da avversario mi hanno sempre applaudito. A Firenze ho fatto due grandi anni ma la società decise di fare scelte diverse: quell'estate, oltre al Palermo avevo anche un'offerta dell'Udinese di Spalletti e Di Natale. Ma mi sembrava un progetto già avviato, quello rosanero mi stimolava di più".

Qual è il primo ricordo di Zamparini?

"Dopo la fine del contratto con la Fiorentina mi chiamò e mi disse che mi voleva a tutti costi, 'Ho bisogno che lei venga qui da me', perché all'inizio mi dava del lei. Era molto bravo nel farti sentire importante. Nonostante avessi 32 anni, mi fece un contratto di tre stagioni a cifre importanti".

A Palermo cambi 7 allenatori in tre anni.

"Il primo anno ha preso Ballardini al posto di Colantuono dopo una sola partita, il secondo quando c'era Zenga mi sono fatto male al crociato e quando ho ricominciato ad allenarmi era già arrivato Delio Rossi. Il terzo Zamparini era in una fase calante, aveva smantellato la squadra e pur sapendo l'importanza dell'ossatura italiana prese molti stranieri".

C’è un giocatore del tuo Palermo che pensavi potesse fare più strada e invece si è perso?

"Abel Hernandez. Credevo potesse fare molto di più, ero convinto diventasse qualcosa di straordinario".

Qual è stata l’esperienza più difficile in panchina?

"Salernitana e probabilmente Parma dopo il Covid, lì non c'è stato il tempo di creare qualcosa".

Nel 2015 sei l’allenatore del Leyton Orient in Inghilterra, dove provano a fare un reality in stile Campioni.

"Vorrei chiarire una cosa: la mia squadra non era quella del reality, io ero l'allenatore del club e con il programma tv non c'entravamo niente; esisteva una rosa parallela per la trasmissione, allenata da Gregucci".

Com'è andata la tua esperienza in Inghilterra?

"Quando sono arrivato c'erano grandi problemi, siamo retrocessi all'ultima partita con lo Sheffield prendendo gol all'ultimo minuto. Ma se ci fossimo salvati si sarebbe potuto fare un buon lavoro. Lì si gioca un calcio straordinario".

Ti aspettavi un mese fa la chiamata della Ternana?

"Sì, perché c'era già stato qualcosa prima. Ma a inizio stagione non ci pensavo proprio".

Il giocatore più forte che hai allenato?

"A oggi dico Saponara e Barak".