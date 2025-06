Liverpool, è ufficiale il supercolpo Wirtz: tutte le cifre dell'acquisto più caro nella storia della Premier League

bonus facili compresi (con la cifra che può salire fino a quota 160)Il nazionale tedesco firma un contratto fino al 2030 da circa 10 milioni di euro a stagione.

Dopo settimane di trattative, dopo che il ragazzo e i suoi genitori – che lo assistono da sempre nella gestione della sua carriera e hanno seguito in prima persona le trattative con Manchester City prima e Liverpool poi – hanno espresso la loro preferenza per il passaggio nel club campione d'Inghilterra, le contrattazioni col Bayer Leverkusen sono entrate nel vivo e permettono alla società tedesca di assicurarsi una cifra da record per le proprie casse. Dopo aver perso a parametro zero Jonathan Tah, accasatosi al Bayern Monaco, e Jeremie Frimpong, anche lui finito al Liverpool per 40 milioni di euro, le Aspirine rinunciano per 135 milioni di euro garantiti al loro migliore giocatore. Simbolo della stagione da sogno sotto la guida di Xabi Alonso, la 2023/2024, chiusa con la conquista della prima storica Bundesliga, della Coppa di Germania e la finale di Europa League.

Nelle ultime due stagioni, Florian Wirtz è stato l'unico calciatore dei 5 top campionati europei, alla pari del prossimo compagno di squadra Mohamed Salah ad aver raggiunto la doppia cifra sia in termini di goal realizzati che di assist messi a disposizione. Nell'ultima annata, il classe 2003 ha disputato 45 partite, totalizzando 16 reti e 15 passaggi decisivi, oltre a risultare come il miglior calciatore della Bundesliga in diverse statistiche offensive. La sua avventura in maglia Bayer si conclude con queste cifre: 197 presenze, 57 goal e 65 assist e il riconoscimento di miglior giocatore del campionato tedesco del 2023/2024.

Oltre ad essere l'acquisto più importante di sempre per il Liverpool (di gran lunga davanti a Darwin Nunez e Virgil van Dijk) e della Premier League, Wirtz diventa pure il terzo colpo più oneroso nella storia del calciomercato mondiale: davanti a lui soltanto due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain, ossia Neymar e Kylian Mbappé. Il primo fu comprato nell'estate del 2018 per i 225 milioni di euro della clausola rescissoria che lo legava al Barcellona, il secondo diventò un giocatore del PSG a tutti gli effetti nel 2019 per 180 milioni.

