Manchester City, crisi senza fine: il Liverpool vince 2-0

Va al Liverpool il big match di Premier League contro il Manchester City. Una sfida quasi a senso unico, decisa dai gol di Gakpo e Salah, che permettono ai Reds di salire a +11 sul City, che continua il momento negativo.

SBLOCCA GAKPO- Il Liverpool parte a 100 all'ora, in 12' crea subito due occasioni con Szoboszlai (para Ortega), colpisce un palo con Van Dijk e la sblocca con Gakpo, bravo a mettere in porta un assist al bacio di Momo Salah. La risposta del City non c'è, è ancora il difensore centrale olandese a sfiorare il gol, ma il suo colpo di testa termina la sua corsa sui cartelloni accanto alla porta dei Citizens. Da non credere, ma la squadra di Guardiola, che arriva da cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei, sembra quasi una neopromossa a caccia di punti salvezza: nel primo tempo crea solo un'occasione, neanche troppo pericolosa, con Lewis, che calcia a lato da dentro l'area di rigore. La prima frazione si chiude con l'ennesimo tentativo dei Reds, con un piazzato fuori di Alexander-Arnold.

RADDOPPIA SALAH - Nel secondo tempo il City prova a reagire, costruisce una buona occasione con Bernardo Silva, a rischia di subire il 2-0 con Salah, che anticipa Akanji, si presenta davanti a Ortega ma mette clamorosamente alto. Il raddoppio è solo una questione di tempo, sbaglia Gakpo, non tradisce Salah, che trasforma il penalty concesso per fallo di Ortega su Dias. Vince il Liverpool, che vola a +9 sull'Arsenal, a +11 sul City.

IL TABELLINO

Liverpool-Manchester City 2-0

MARCATORI: 12' Gakpo (L), 78' rig. Salah (L)

FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold (73' Quansah), Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Grevenberch, Szoboszlai; Salah (84' Jones), Gakpo (73' Nunez) , Diaz. Allenatore: Slot

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Walker (C), Akanji, Dias, Ake, Lewis (79' Grealish), Gundogan (58' Savinho), Nunes (58' Doku), Bernardo, Foden (79' De Bruyne), Haaland. Allenatore: Guardiola.

ARBITRO: Chris Kavanagh

AMMONITI: Nunes (M), Foden (M), Grevenberch (L), Akanji M)

ESPULSI:

LE AZIONI SALIENTI

78' GOL LIVERPOOL: Diaz steso da Ortega, rigore trasformato da Salah con un sinistro a incrociare.

56' CLAMOROSO ERRORE DI SALAH: Bernardo Silva tocca corto e male per Akanji, Salah ne approfitta, si presenta davanti a Ortega ma calcia clamorosamente alto.

55' Si vede finalmente il City: Bernardo Silva prende la corsia centrale, chiude il triangolo con Walker e mette alto

51' E' ancora del Liverpool la prima occasione della ripresa con un colpo di testa sempre di van Dijk, sempre da azione d'angolo.

39' Si vede finalmente il Manchester City con Lewis che da dentro l'area di rigore allarga con il destro.

34' Il Manchester City fatica a costruire, è ancora il Liverpool a sfiorare il raddoppio: corner di Mac Allister messo fuori di testa, dal limite ci prova Alexader-Arnold, che non centra la porta.

19' Ancora Liverpool vicino al gol: angolo di Mac Allister, colpo di testa fuori di van Dijk sul fondo.

12' GOL DEL LIVERPOOL: apertura per Salah che non viene affrontato da Akanji, uno spazio che l'egiziano sfrutta per servire sul secondo palo Gakpo, che mette in porta il vantaggio meritato.

12' PALO LIVERPOOL: Virgil van Dijk sovrasta di testa Aké e incrocia, a Ortega battuto il palo salva il Manchester City.

11' Ancora Ortega: il portiere del Manchester City salva con una parata stilisticamente non perfetta su Szoboszlai.

8' Ci prova il Liverpool: Gravenberch si infila in area di rigore, tocco per Szoboszlai, il cui tiro trova Ortega pronto con una parata a terra.