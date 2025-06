Liverpool re del mercato: spesi 250 milioni per tre acquisti

Tra i club protagonisti di questa prima parte della sessione di mercato estivo c'è sicuramente il Liverpool, che dopo aver vinto il campionato vuole rinforzare ancora di più la rosa attuale per provare a confermarsi anche nella prossima stagione. In queste ore i Reds hanno ufficializzato l'acquisto di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, per una cifra mai spesa fino a ora nella storia del Liverpool. Un trasferimento che rimarrà alla storia.

IL MERCATO DEL LIVERPOOL - Un investimento a tre cifre, che arriva - a livello temporale - dopo un altro super acquisto per rinforzare la fascia destra: sempre dal Bayer Leverkusen i Reds hanno preso Jeremie Frimpong, pagato 40 milioni di euro; ma non è finita qui, perché i dirigenti sono al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti di un altro affare importante che stanno per chiudere: in arrivo c'è Milos Kerkez dal Bournemouth, che incasserà circa 60 milioni di euro.

LE CESSIONI DEL LIVERPOOL - Sommando questi tre trasferimenti, al 20 giugno il Liverpool ha speso 250 milioni di euro. E non è ancora finita. Aspettando Mamardashvili già bloccato un anno fa (30 milioni di euro), diamo un occhio anche alle possibili uscite: è già con la valigia in mano Federico Chiesa, per lui è probabile un ritorno in Serie A; se Alisson non dovesse accettare un ruolo da dodicesimo potrebbe partire, e in uscita c'è anche Darwin Nuñez per il quale il Napoli ha avuto qualche contatto con l'agente ed è un'idea della Juventus. Da monitorare il futuro di Luis Diaz, altro giocatore che potrebbe partire.

