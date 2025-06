Liverpool, UFFICIALE: panchina a Slot, pagata la buonuscita al Feyenoord

Il dopo Jurgen Klopp ha finalmente un nome e un cognome ufficiali. Arne Slot sarà il nuovo allenatore a partire dal 1 giugno 2024. La notizia era in realtà nota da tempo con lo stesso manager olandese che lo aveva anticipato a mezzo stampa, ma ora è anche ufficiale con il Liverpool che lo ha annunciato con un comunicato stampa diramata attraverso tutti i propri canali social e sito web. Confermato anche il pagamento della buonuscita al Feyenoord che, per liberarlo, incassa circa 10 milioni di euro.

HEAD COACH E NON MANAGER - Slot arriva e occuperà ufficialmente la posizione di head coach e non di manager come spesso accade per i club inglesi e come lo è stato in passato (l'esempio più importante di sempre è quello di Ferguson al Man United ndr.) Sempre più club inglesi, infatti, stanno inserendo dirigenti da affiancare agli allenatori per "alleggerire" il carico extra-campo.

IL COMUNICATO - Il Liverpool Football Club può annunciare che Arne Slot ha trovato l'accordo per diventare il nuovo allenatore del club, assumendo formalmente la posizione il 1° giugno 2024, previa concessione del permesso di lavoro in Inghilterra. Il 45enne si unirà ai Reds dal Feyenoord in vista della stagione 2024-25 dopo che è stato raggiunto un accordo con il club dell'Eredivisie per liberarlo. Slot sostituirà Jürgen Klopp al timone della squadra dopo la sua decisione di dimettersi dall'incarico al termine della stagione in corso. Diventerà presto il primo allenatore del Liverpool FC dai Paesi Bassi, con la sua prima pre-stagione alla guida della squadra che inizierà a luglio.