Liverpool, Wirtz arriva dal Leverkusen per 150 milioni di euro: è il terzo acquisto più costosto di sempre

È fatta per Florian Wirtz al Liverpool. Il club inglese ha trovato l'accordo col Bayer Leverkusen per acquistare il trequartista tedesco classe 2003 per 150 milioni di euro bonus compresi secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Sulle sue tracce c'erano anche Bayern Monaco e Manchester City, che però hanno dovuto arrendersi di fronte alla richiesta da parte del Bayer Leverkusen. Che Wirtz lascia dopo aver collezionato 197 presenze in prima squadra con 57 goal e 65 assist vincendo Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania nel 2024. Ha vinto l'Europeo Under 21 nel 2020 e in nazionale maggiore finora ha segnato 7 goal in 31 presenze.

Si tratta del terzo trasferimento più costoso nella storia del calciomercato dopo Neymar (222 milioni di euro) e Mbappé (180 milioni di euro) al Paris Saint-Germain.

Coutinho al Barcellona per 135 milioni di euro esce dal podio, mentre Cristiano Ronaldo alla Juventus per 117 milioni di euro esce dalla top 10.

Dove invece restano Ousmane Dembelé al Barcellona per 135 milioni di euro; Joao Felix all'Atletico Madrid per 127,2 milioni; Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni; Eden Hazard al Real Madrid per 120,8 milioni; Antoine Griezmann al Barcellona per 120 milioni; Jack Grealish al Manchester City per 117,5 milioni di euro.