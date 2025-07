Lo Spezia si rinforza in attacco: in arrivo Artistico

I bianconeri liguri alla stretta finale per consegnare a Luca D'Angelo l'attaccante di cui ha bisogno.

Colpo in casa Spezia. Il club ligure, incassata la conferma della permanenza di Luca D'Angelo alla guida tecnica anche per la prossima stagione, sta per mettere a segno l'acquisto di un attaccante per rinforzarsi in vista del prossimo campionato.

ARTISTICO AD UN PASSO - I bianconeri sono vicinissimi a Gabriele Artistico, che lo scorso anno ha trascorso metà stagione alla Juve Stabia e la restante al Cosenza.

I NUMERI DI ARTISTICO - In 34 partite stagionali Artistico ha messo a segno 7 goal, tutti in campionato. Il classe 2002 con un passato nelle giovanili del Parma punta a vivere una stagione da protagonista, con l'obiettivo di riportare gli spezini in Serie A.