Nel finale di stagione in Francia c'è una squadra che da qualche settimana sta vivendo al purgatorio, in quel limbo tra inferno e paradiso. Il Reims si gioca un'annata intera in cinque giorni: stasera alle 21 è in programma la finale di Coppa nazionale contro il Psg di Luis Enrique - che sabato 31 maggio affronterà l'Inter nella finale di Champions League - giovedì 29 maggio affronterà il Metz nel ritorno dello spareggio promozione/retrocessione contro la squadra che ha vinto i playoff di Ligue 2. Se perdono, sono retrocessi in seconda divisione francese. Un caso anomalo, 180 minuti durante i quali può succedere di tutto.

LO STRANO CASO DEL REIMS IN FRANCIA: SI GIOCA LA FINALE DI COPPA MA RISCHIA LA RETROCESSIONE - Probabilmente il Psg stasera si giocherà la finale di coppa con le seconde linee pensando alla finale di Champions, un po' come ha fatto Inzaghi ieri a Como dove oltre a Sommer, Calhanoglu e Dimarco nella formazione titolare c'erano solo riserve. Da capire se il Reims concentrerà tutti i suoi sforzi sulla sfida-salvezza facendo turnover o se proverà a giocarsela contro la squadra di Luis Enrique. Quella che si giocherà il 29 maggio sarà la gara di ritorno dello spareggio, all'andata in casa del Metz è finita 1-1: se dovesse finire ancora in pareggio sarebbe salvo il Reims.

PSG-REIMS, LE PROBABILI FORMAZIONI - Negli ultimi due precedenti in campionato tra le due squadre, il Reims è sempre rimasto imbattuto: sia all'andata che al ritorno la partita è finita 1-1, nel turnover generale Luis Enrique potrebbe comunque schierare dal primo minuto sia Ousmane Dembelé - protagonista assoluto del Psg con 33 gol stagionali - che Kvaratskhelia.

PSG-REIMS, LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique.

REIMS (5-4-1): Diouf; Buta, Sekine, Okumu, Kipré, Akieme; Ito, Atangana, Gbane, Nakamura; Siebatcheu. All.: Diawara.