L'omaggio del Bologna al pilota Mercedes Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia FOTO

Il Bologna rende omaggio al giovanissimo pilota del team Mercedes di F1 e tifosissimo rossoblù Andrea Kimi Antonelli. Dopo la vittoria della Coppa Italia, nella finalissima di mercoledì contro il Milan, mister Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno fatto visita al pilota italiano a Imola.

Ricordiamo che in questo weekend la Formula Uno corre a Imola, uno dei due gran premi d'Italia della stagione. Gran premio di casa anche per Kimi Antonelli, nato e cresciuto a Bologna. A proposito di Bologna, dopo la vittoria del trofeo nazionale, il giovane pilota Mercedes ha festeggiato in giro per la città. Per ricambiare l'affetto, diversi giocatori del club rossoblù si sono recati nel paddock di F1 per incontrare Kimi e regalargli una maglietta personalizzata, autografata da tutti i calciatori della rosa.