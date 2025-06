Longoria, Marsiglia: "Luis Henrique via entro il 30 giugno, non c'è solo l'Inter". Pronto un nuovo summit, le cifre

Luis Henrique lascerà il Marsiglia entro il 30 giugno e l'Inter resta il club che più di tutti è in pole position per acquistarlo. Il laterale destro brasiliano classe 2001 è in scadenza al 30 giugno 2028, ma è uno dei giocatori che il club francese ha scelto di sacrificare sull'altare del mercato per sistemare le proprie difficoltà economiche. A confermarlo a Footmercatoè stato proprio il presidente dell'OM Pablo Longoria che ha certificato la cessione e la deadline.

NON SOLO L'INTER, DEADLINE 30 GIUGNO - Longoria ha spiegato il motivo che si cela dietro la necessità di cedere un giocatore il cui contratto scadrà il 30 giugno 2028 entro fine stagione: "Trattative con l’Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo".

NUOVO INCONTRO IN PROGRAMMA - Nelle ultime settimane i contatti fra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore avevano spianato la strada delle trattative fra club. Un principio di accordo con il brasiliano c'è, manca ancora quello definitivo fra club con la società nerazzurra che ha rilanciato fino a 21 milioni di euro più bonus (LEGGI QUI I DETTAGLI). Nel corso di questa settimana ci sarà un ulteriore summit per provare a chiudere entro la fine di questa annata sportiva e per averlo già a disposizione per il Mondiale per Club.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui