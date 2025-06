Lopetegui dimentica il Milan: è il nuovo allenatore del West Ham, UFFICIALE

E' stato a un passo dal Milan, ora Julen Lopetegui si lascia alle spalle il flirt con il Diavolo. Per lui inizia una nuova avventura in Premier League: "Sono dove voglio essere".

Il basco infatti è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del West Ham, raccogliendo così l'eredità dello scozzese David Moyes. Lopetegui inizierà la sua nuova esperienza a partire dal 1° luglio, con l'inizio della stagione sportiva 2024/25.



COMUNICATO - Il West Ham United è lieto di annunciare la nomina di Julen Lopetegui come nuovo allenatore maschile del club.

L'ex allenatore di Spagna, Porto, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton Wanderers inizierà ufficialmente a lavorare con gli Hammers il 1° luglio.

Lopetegui ha messo insieme un curriculum da allenatore impressionante negli ultimi due decenni, portando il Siviglia alla gloria della UEFA Europa League e la Spagna Under 21 e Under 19 al successo del Campionato Europeo UEFA. È ampiamente rispettato per la sua chiara filosofia calcistica, l'approccio tattico flessibile, il carattere competitivo e le capacità di gestione del personale.

La nomina dell’esperto spagnolo come capo allenatore segna il passo successivo nella nuova e crescente strategia calcistica del West Ham United, che ha preso ritmo nel luglio 2023 con l’arrivo di Tim Steidten come direttore tecnico del club.

LE PAROLE DI LOPETEGUI - Lopetegui non vede l'ora di iniziare a lavorare con i giocatori al loro ritorno all'allenamento pre-campionato a luglio e, parlando a West Ham TV, ha espresso il suo entusiasmo nel costruire sulle solide basi messe in atto e nel portare il proprio stile allo stadio di Londra.

"Sono molto felice, prima di tutto, di poter far parte del futuro di questo grande Club", ha detto Lopetegui. “Cercheremo di dare la nostra impronta al Club.

“Sento che abbiamo una piattaforma fantastica. Penso che gli ultimi anni siano stati ottimi anni per avere questa base, ovviamente, ma la mia ambizione come allenatore è sempre quella di essere sempre migliore, di raggiungere obiettivi sempre più grandi e di incoraggiare e migliorare i giocatori, la squadra, e competere perché il calcio è questo: competere. Siamo molto ambiziosi al riguardo.

“Sono dove voglio essere. Sono qui perché voglio essere qui e per noi è stato un giorno fantastico quando abbiamo concluso il nostro accordo qui perché il nostro impegno è essere qui al 100%. Abbiamo avuto altre opportunità, ma sono molto felice che il West Ham abbia scelto me perché anch'io ho scelto il West Ham, quindi siamo davvero contenti di questo.

“Siamo venuti qui con l’idea e il pensiero di fare un grande, grande rumore. Ecco perché siamo venuti qui e siamo entusiasti di questa sfida. Naturalmente faremo del nostro meglio per aiutare il club e la squadra a raggiungere il miglior livello e raggiungere i nostri obiettivi. Assicuro ai tifosi che saranno fondamentali per tutti i nostri risultati”.

IL MILAN SFIORATO - Solo poche settimane fa Lopetegui era a un passo dal Milan, che lo aveva individuato come il successore di Stefano Pioli. L'intesa era già stata raggiunta per un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione. Le strette di mano, però, sono rimaste tali e Lopetegui è stato travolto dall'ondata social dei tifosi rossoneri che non lo volevano sulla panchina del club milanese. L'opzione è così tramontata definitivamente prima di concretizzarsi.