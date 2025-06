Los Angeles FC-Club America: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Los Angeles FC o Club America: chi parteciperà al Mondiale per Club?

Al BMO Stadium di Los Angeles, in California, si gioca il play-in della competizione targata FIFA, una partita che mette in palio l'ultimo posto disponibile per la Coppa del Mondo per Club che comincia il 14 giugno e vedrà tra le squadre partecipanti anche Inter e Juventus.

Da una parte il Los Angeles FC dell'ex Milan Oliver Giroud, qualificatosi come secondo nella Concacaf Champions League 2023, dall'altra i messicani del Club America che hanno chiuso al primo posto nel Ranking confederale della Coppa del Mondo per Club FIFA al termine della Concacaf Champions Cup del 2024.

Tutte le informazioni su Los Angeles FC-Club America: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

LOS ANGELES FC-CLUB AMERICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Los Angeles FC-Club America

Data: domenica 1 giugno 2025

Orario: 04.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI LOS ANGELES FC-CLUB AMERICA

LAFC: Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Tillman, Igor, Delgado; Ordaz, Giroud, Bouanga. All. Cherundolo.

CLUB AMERICA: Malagón, Cáceres, Borja, Juárez, Rodríguez, Fidalgo, Zendejas, Sánchez, Espinoza, Dávila, Martín. All. Jardine.

DOVE VEDERE LOS ANGELES FC-CLUB AMERICA IN TV - La sfida tra Los Angeles FC e Club America sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, visibile tramite l'app per smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), al TIMVISION Box o a un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

LOS ANGELES FC-CLUB AMERICA IN DIRETTA STREAMING - Los Angeles FC-Club America sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma con il proprio pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni.