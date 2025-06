Los Angeles FC-Esperance Tunisi: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Los Angeles FC ed Esperance Tunisi si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo D. Si tratta di una partita già fondamentale per le due squadre, entrambe sconfitte con un 2-0 rispettivamente da Chelsea e Flamengo alla prima giornata della manifestazione. Giroud e compagni sono i favoriti, ma dovranno fare attenzione alle velleità dei nordafricani, giunti negli USA per fare tutt'altro che la comparsa e vogliosi di strappare almeno un punto dal momento che l'ultima giornata li vedrà opposti al quotatissimo Chelsea di Enzo Maresca.

Partita: Los Angeles FC-Esperance Tunisi

Data: sabato 21 giugno 2025

Orario: 00.00

Canale tv: /

Streaming: DAZN

LOS ANGELES FC-ESPERANCE TUNISI, LE PROBABILI FORMAZIONI

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Giroud, Bouanga. All. Cherundolo.

ESPERANCE TUNISI (4-2-3-1): Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu; Sasse, Jebali, Belaili; Rodrigues. All. Kanzari.

LOS ANGELES FC-ESPERANCE TUNISI, DOVE VEDERLA IN TV - ​La sfida tra Los Angeles FC ed Esperance Tunisi si potrà seguire in diretta tv gratuitamente su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

FLAMENGO-ESPERANCE TUNISI IN DIRETTA STREAMING - Los Angeles FC-Esperance Tunisi sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani.