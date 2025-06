Los Angeles FC-Flamengo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Los Angeles FC-Flamengo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA.

Los Angeles FC e Flamengo scendono in campo nella terza e ultima partita del gruppo B del Mondiale per Club.

Gli statunitensi, ultimi a zero punti, sono già eliminati, mentre i brasiliani sono in testa a punteggio pieno e sono già agli ottavi di finale e già certi del primo posto. Il secondo se lo giocano Chelsea ed Esperance Tunis nell'altra partita della giornata.

Tutte le informazioni su Los Angeles FC-Flamengo: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Los Angeles FC-Flamengo

Data: martedì 25 giugno 2025

Orario: 03.00 italiane

Canaletv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI LOS ANGELES FC-FLAMENGO

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Marlon, Igor Jesus, Tillman; Dilrosun, Ebobisse, Bouanga. Allenatore: Cherundolo.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Wallace Yan, Bruno Henrique, Pedro; Plata. Allenatore: Filipe Luis

DOVE VEDERE LOS ANGELES FC-FLAMENGO IN TV - La sfida tra Los Angeles FC e Flamengo si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

LOS ANGELES FC-FLAMENGO IN DIRETTA STREAMING - Los Angeles FC-Flamengo sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Orazio Accomando