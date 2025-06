Lotta salvezza Serie A, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Spareggio e classifica avulsa, il regolamento

Due giornate alla fine della Serie A, 180 minuti al termine del campionato e la lotta salvezza è infuocata, con diverse squadre ancora impegnate nella battaglia per difendere la categoria. Dal Cagliari all'Empoli, escludendo il Monza già retrocesso, sei squadre racchiuse in sei punti si giocano la permanenza nel massimo campionato.

Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due squadre? E se fossero di più? Dallo spareggio alla classifica avulsa da tenere in considerazione: cosa dice il regolamento.

LOTTA SALVEZZA: C'E' LO SPAREGGIO - Cosa succederebbe se due squadre, la 17esima e la 18esima, arrivassero a pari punti in classifica al termine del campionato? In questo caso sarebbe uno spareggio a decidere chi dovrebbe restare in Serie A e chi, invece, sarebbe retrocesso in Serie B.

COME FUNZIONA LO SPAREGGIO - Non si tratterebbe di una gara secca, a differenza di quanto accaduto nell'unico precedente dalla reintroduzione dello spareggio nel 2022/23 (3-1 del Verona allo Spezia proprio in quella stagione), ma di un doppio confronto - andata e ritorno - con la seconda partita da giocare in casa della squadra meglio classifica (secondo i criteri della classifica avulsa indicati successivamente in questo articolo). Resterà in Serie A la squadra che avrà segnato più goal nel doppio confronto. In caso di parità niente regola del "goal in trasferta" e niente tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

COSA SUCCEDE SE PIU' DI DUE SQUADRE ARRIVANO A PARI PUNTI - Cosa succederebbe se fossero invece tre o più squadre ad arrivare a pari punti? Ci sarebbe comunque uno spareggio a decidere la lotta salvezza: sarebbe la classifica avulsa a decidere quali sarebbero le due squadre a sfidarsi nel doppio confronto per evitare la retrocessione.

COME FUNZIONA LA CLASSIFICA AVULSA - Ma come funziona, in generale, la classifica avulsa in caso di arrivo di due, tre o più squadre a pari punti? Di seguito i criteri nell'ordine in cui sono presi in considerazione:

- Punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti

- Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

- Differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato

- Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

- Sorteggio

LA CLASSIFICA

Cagliari 33 punti - 37 goal fatti, 54 subiti, differenza reti -17

Verona 33 punti - 31 goal fatti, 64 subiti, differenza reti -33

Parma 32 punti - 41 goal fatti, 56 subiti, differenza reti -15

Venezia 29 punti - 30 goal fatti, 50 subiti, differenza reti -20

Lecce 28 punti - 25 goal fatti, 58 subiti, differenza reti -33

Empoli 28 punti - 29 goal fatti, 56 subiti, differenza reti -27

Monza 18 punti (già retrocesso)

IL CALENDARIO DELLE ULTIME DUE GIORNATE - Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nelle ultime due giornate di Serie A:

37esima giornata, domenica 18 maggio 2025 ore 20.45

Cagliari-Venezia

Monza-Empoli

Lecce-Torino

Verona-Como

Parma-Napoli