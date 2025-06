Lotta scudetto Serie A: Napoli a quota 1.51 scontro il Parma, Inter a 1.62 con la Lazio

Un punto di differenza e due giornate al termine della Serie A: la lotta scudetto non concede più passi falsi a Napoli e Inter, che domenica 18 maggio sono pronte a giocarsi tutto nella volata finale per il titolo di campione d’Italia.

Il pareggio contro il Genoa è costato caro ai campani, che restano al comando ma senza più margine d’errore, a partire dalla trasferta di Parma. Gli uomini di Cristian Chivu, peraltro, hanno bisogno di punti per ottenere la salvezza matematica: sulla lavagna scommesse, il Napoli di Conte è favorito a 1.51, contro il pareggio a 4.20 e il segno 1 per gli emiliani a 6.15.

L’Inter avrà sulla carta un match ancora più complicato: a sfidare i nerazzurri c’è la Lazio, squadra in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, fattore che annulla sia il gemellaggio tra le tifoserie sia il passato biancoceleste di Simone Inzaghi. Contano solo il fattore campo, le motivazioni e il valore tecnico delle due squadre, e i nerazzurri partono favoriti con il segno 1 a San Siro a quota 1.62. Il pareggio, quotato 4.10, sarebbe un risultato compromettente per entrambe, mentre il successo degli uomini di Baroni a quota 5.00 potrebbe consegnare il titolo al Napoli.