Nessun provvedimento drastico, ma Lorenzo Lucca verrà multato. Secondo quanto appreso dall’ANSA da fonti interne al club, la questione legata al caso calcio di rigore – calciato e segnato dall’attaccante italiano – sarà affrontata in settimana dalla società friulana che, tuttavia, ha già deciso che posizione adottare, evitando sanzioni punitive come una possibile esclusione dai convocati per la prossima sfida contro il Parma.

Ricordiamo l’episodio: l'arbitro Bonacina assegna un penalty ai bianconeri, in quel del Via del Mare con il Lecce, per un contatto fortuito tra il braccio di Jean e il volto di Lovric, caduto a terra. Lucca decide così di presentarsi sul dischetto per tirare, anche se il rigorista designato non è lui, ma capitan Thauvin. Tutti i compagni provano a far desistere il centravanti, ma Lucca rimane fermo sulla propria posizione. La scena va avanti per secondi, il direttore di gara così ammonisce Lucca che, alla fine, segna, esulta da solo e viene poi sostituito da Runjaic, che fa entrare Iker Bravo.

Da quanto è emerso, già nell'intervallo la situazione si era stemperata, complice l'intervento del direttore sportivo Gokhan Inler e del terzo portiere Daniele Padelli, che hanno rasserenato gli animi. Nel post partita (vinta 0-1, ndr), non c’è stata alcuna discussione, secondo quanto filtra. In settimana, dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore, ci sarà una riunione di squadra e staff tecnico per capire che provvedimento adottare, ma tutto lascia pensare alla soluzione della maxi multa interna, visto che Lucca avrebbe immediatamente riconosciuto l'inopportunità del proprio comportamento nei confronti del capitano e del resto della squadra. In ogni caso, l'ultima parola spetterà proprio al tecnico tedesco.

Intanto, sul proprio profilo ufficiale Instagram, il centravanti italiano ha citato il cantante Lucio Corsi, 2° classificato all'ultimo Festival di Sanremo, scrivendo: "Volevo essere un duro, però, da solo, non sono nessuno". Un'ammissione piena di responsabilità.



