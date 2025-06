Luciano Buonfiglio nuovo presidente del CONI: le congratulazioni dal mondo dello sport e del calcio

Il CONI ha eletto il suo nuovo presidente, che succede a Giovanni Malagò dopo tre mandati: si tratta di Luciano Buonfiglio, ex numero uno di Federcanoa che era stato individuato dallo stesso Malagò come candidato ideale per la successione.

"Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Malagò per quello che ha fatto in 12 anni, un ringraziamento a chi mi è stato accanto in questo percorso, non è stato facile. Sottolineo la correttezza dell’altro competitor, Luca Pancalli, a cui va il mio più affettuoso saluto. Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo in questo tavolo, dobbiamo impegnarci per arrivare ai boarding internazionali, si può essere protagonisti solo se ci sei. Ma ora passiamo dalle parole ai fatti. Ora c’è da eleggere una Giunta: vi invito a votare con il cervello prima che con il cuore", ha esordito nel suo primo discorso.

74 anni, ex canoista olimpionico, Buonfiglio avrà il compito di guidare il movimento azzurro per il prossimo quadriennio, in cui si terranno le Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina nel 2026 e i Giochi Estivi di Los Angeles nel 2028.

IL PROFILO DI BUONFIGLIO

Nato nel 1950 a Napoli, Buonfiglio è dal 2005 alla guida della federazione canoa e kayak e fa parte del CONI come membro del Consiglio Nazionale (incarico che ricopre tuttora). Ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018. Vanta 36 presenze nella Nazionale della squadra italiana di canoa ed è stato più volte Campione d’Italia, partecipando a cinque Campionati del Mondo e alle Olimpiadi di Montreal del 1976, per una carriera sportiva che è durata 12 anni, dal 1968 al 1980.

Il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, si congratula con Luciano Buonfiglio per la elezione a Presidente del CONI e gli invia i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Lega.

Poco dopo l'elezione di Buonfiglio sono arrivati i complimenti del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: "Congratulazioni a Luciano Buonfiglio, da oggi presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Raccoglie il testimone dal presidente uscente Giovanni Malagò che ringrazio per i suoi intensi e proficui dodici anni alla guida di un Coni vincente. Al neopresidente auguro buon lavoro e assicuro immediata e piena collaborazione con l’obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell’ente, ma dell’intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e dell’utilità sociale dello sport in tutte le sue forme. Ringrazio anche Luca Pancalli per l’impegno appassionato e sensibile che gli riconosco sia nel suo percorso di presidente del Comitato Italiano Paralimpico che in quello della sua candidatura alla presidente del Coni per la quale ha dimostrato, al di là del risultato, passione, competenza, sensibilità e umanità".