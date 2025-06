Lucio ricoverato in Brasile: diverse ustioni per l'ex Inter e Juventus, é in terapia intensiva

Ore di apprensione per Lucio, ex difensore dell'Inter e della Juventus. Oggi 47enne, il brasiliano è stato ricoverato giovedì a Brasilia in terapia intensiva con ustioni in varie parti del corpo dopo un incidente domestico. Il peggio però per uno degli eroi del Triplete nel 2010 sembra essere ormai alle spalle. L'ospedale ha infatti diramato un comunicato nel quale si fa chiarezza sulle sue condizioni, definite in miglioramento.

La struttura ospedaliera ha rassicurato i fan dell’ex difensore, sottolineando come Lucio sia "stabile, cosciente e sotto osservazione costante". Dovrà quindi essere controllato per altri giorni prima di poter lasciare l'ospedale e tornare a casa. Pochi i dettagli trapelati su quanto capitato al brasiliano, fatta eccezione per la natura casuale del suo incidente.

Campione del mondo nel 2002, ha giocato anche con San Paulo, Palmeiras, Internacional, Bayer e Bayern. Vanta nel suo palmares tre Bundesliga, due Confederations e quella storica cavalcata in nerazzurro quando, guidato da Mourinho, fu un pilastro di quella squadra che vinse tutto in un anno. Ha detto addio al calcio professionistico nel 2019.