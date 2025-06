Luis Enrique elogia l'Inter: "Sono rimasti in campo durante la nostra festa"

C'è modo e modo di perdere. Bisogna saper perdere, e l'Inter l'ha saputo fare. Ne è convinto Luis Enrique, che durante la conferenza stampa dopo il trionfo del suo Psg per 5-0 nella finale di Champions League contro i nerazzurri, ha elogiato il comportamento degli avversari che nonostante avessero perso sono rimasti lì ad aspettare che i parigini concludessero i festeggiamenti. Con i volti delusi e lo sguardo puntato verso il basso, ma erano lì.

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE - L'allenatore del Psg ha commentato così l'episodio: "Vorrei sottolineare un aspetto che difficilmente si vede dopo una finale, soprattutto quando la squadra vincitrice ha ritirato il trofeo. Tutti i giocatori e lo staff dell'Inter sono rimasti ad aspettare con rispetto che finissimo di festeggiare, e per questo vorrei elogiare i nerazzurri. Nonostante il dolore per la sconfitta, hanno scelto di rimanere in campo e credo che sia una grande lezione per i bambini. Nella vita, come nel calcio, si vince e si perde; ma bisogna saper perdere. Ci sono, invece, tante persone che sanno solo vincere. Voglio ringraziare l'Inter per il rispetto che ci ha mostrato".