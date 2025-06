Lukaku rinuncia alla convocazione con il Belgio: salta l'Italia, priorità al Napoli

Brutte notizie in casa Belgio, in vista dei prossimi fondamentali impegni in Nations League dove i Diavoli Rossi affronteranno prima l’Italia in data 10 ottobre e successivamente la Francia lunedì 14. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano belga Le Soir, Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku hanno deciso di rinunciare alla convocazione con la Nazionale. Non è una scelta, ovviamente, definitiva, ma semplicemente una decisione che riguarda la prossima sosta per le Nazionali

Sia De Bruyne che Lukaku hanno già comunicato la loro decisione al commissario tecnico Domenico Tedesco e non giocheranno le sfide contro Italia e Francia. L'attaccante del Napoli, tra l’altro, ha già saltato le prime due partite giocate dal Belgio a settembre e ha rinviato l’appuntamento con la sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali dell’anno prossimo.

Una scelta estremamente consapevole dell’ex Inter e Roma, in modo tale da accelerare il suo inserimento nello scacchiere azzurro, lavorando a Castel Volturno e recuperando il prima possibile la migliore forma fisica per essere a disposizione del tecnico leccese e dei compagni del club partenopeo in tempi ragionevoli. Non essendoci competizioni internazionali all’orizzonte - almeno fino alla fine dell’anno - Lukaku ha evitato un sovraccarico di impegni e dato priorità al Napoli.