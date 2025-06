Anjorin, il tesoretto dell'Empoli: bagarre Atalanta-Juventus e il prezzo è accessibile

A Empoli lo chiamano l’uomo della Provvidenza. Se il club toscano ha ancora ottime chances di raggiungere la salvezza lo deve, in gran parte, a Tino Anjorin e alla sua qualità tecnica sopraffina. Due gol straordinari dell’inglese nei due match salvezza contro Venezia e Parma hanno rivitalizzato la squadra di mister D’Aversa aumentando i rimpianti per un girone di ritorno passato quasi interamente ai box per un serio infortunio.Â

ATALANTA IN PRESSING- Sin dal primo giorno del suo arrivo all’Empoli a titolo definitivo dal Chelsea, Anjorin è finito nella rete dei giocatori osservati dall’Atalanta. L’opportunità di prendere il 23enne centrocampista inglese era stata presentata anche alla Dea la scorsa estate che ora si è convinta della bontà dell’operazione.Â

JUVE SULLO SFONDO- L’Atalanta è forte su Anjorin e potrebbe affondare il colpo per sostituire il partente Ederson per il quale il Manchester United è pronto a soddisfare la richiesta nerazzurra di 50 milioni di euro. Su Tino c’è anche la Juventus che lo aveva provato ad opzionare già nel mercato di gennaio scorso. L’Empoli ha già fissato in 15 milioni il prezzo del cartellino di un giocatore destinato a diventare un uomo mercato nella prossima sessione estiva.Â