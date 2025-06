E' stata una domenica di ansia e paura quella vissuta dalle persone vicine a Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che durante la partita contro l'Inter - poi sospesa e rinviata a data da destinarsi - ha avuto un malore in campo e si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco. Dopo i primi soccorsi, il giocatore è stato subito trasportato all'ospedale Careggi dove uno dopo l'altro sono arrivati familiari, compagni di squadra e amici del giocatore classe 2002. Secondo la ricostruzione de La Repubblica il referto medico al momento dell'ingresso in ospedale riportava un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta: un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Quando Edoardo è arrivato al pronto soccorso respirava e il cuore batteva, aveva livelli di potassio basso nel sangue e durante il tragitto in ambulanza era stato usato il defibrillatore.

LA BOTTA AL TORACE - Al momento del ricovero è stata evidenziata anche una contusione al torace, un colpo che avrebbe preso o durante la partita o mentre veniva rianimato; non è detto, però, che l'eventuale botta al petto sia legata o meno all'arresto cardiaco. Il giocatore, tenuto sotto osservazione all'ospedale Careggi di Firenze, sarà sottoposto a esami approfonditi secondo le linee guida del sistema medico sportivo italiano, "le più avanzate al mondo, studiate e imitate ovunque- spiega Maurizio Casasco, presidente della federazione medico sportiva italiana ed europea - che hanno portato la mortalità per incidenti in campo a essere di un decimo rispetto alla media dei Paesi del Cio". Inoltre, lo stesso Casasco, ha commentato il comportamento di compagni e avversari di Bove che si erano messi intorno al centrocampista come già fatto per Eriksen a Euro 2021: "E' contrario a ogni protocollo di soccorso, perché rischia di intralciare l’intervento dei professionisti".

FAMILIARI E AMICI - In serata all'ospedale Careggi sono arrivati amici e familiari di Edoardo: il papà Giovanni con la mamma Tanya che ha avuto un mancamento sugli spalti del Franchi, la fidanzata Martina, legata a Bove dai tempi delle scuole superiori e Leandro Leonardo, amico del centrocampista della Fiorentina e presidente della Boreale, società romana nella quale Bove ha iniziato a giocare e che ha da poco rilevato. Al pronto soccorso sono arrivati anche dirigenti e giocatori della Fiorentina, i tifosi della curva Fiesole hanno esposto uno striscione all'ingresso dell'ospedale: "Forza Edoardo, Firenze è con te".