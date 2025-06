Il Borussia Dortmund vince una partita pazza: 4-3 al Mamelodi Sundowns con il primo goal di Jobe Bellingham

Il Borussia Dortmund tiene vive le possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club e lo fa vincendo una partita pazza. I gialloneri di Niko Kovac battono 4-3 il Mamelodi Sundowns a Cincinnati e salgono a quota 4 punti, superando proprio i sudafricani e portandosi momentaneamente in vetta al gruppo F, in attesa del risultato tra Fluminense e Ulsan.

Lucas Ribeiro porta avanti il Mamelodi con una strepitosa azione personale, ma dopo pochi minuti un'ingenuità di Williams regala il pareggio a Nmecha e già prima dell'intervallo il BVB va in vantaggio con Guirassy e Jobe Bellingham (fratello minore dell'ex giallonero Jude, oggi al Real Madrid), che trova la sua prima rete con la maglia dei tedeschi. Nella ripresa succede di tutto: l'autogoal di Mudau sembra chiudere i giochi con l'1-4, ma il Borussia Dortmund si addormenta e il Mamelodi si rifà sotto con Rayners e Mothiba. Nel finale, però, i sudafricani non riescono più a sfondare. Il Borussia Dortmund vince ma non convince, il volto di Niko Kovac al triplice fischio la dice lunga.

IL TABELLINO

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 3-4

MARCATORI: 11' Lucas Ribeiro (M), 16' Nmecha (B), 34' Guirassy (B), 45' Bellingham (B), 59' autogoal Mudau (B), 62' Rayners (M), 90' Mothiba (M).

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende, Mokoena (69' Adams); Lucas Ribeiro (69' Sales), Zwane (86' Lethlaku), Matthews (69' Morena); Rayners (77' Mothiba). All. Cardoso.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule (83' Ryerson), Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham (83' Beier), Gross, Nmecha (63' Sabitzer), Svensson; Brandt (63' Chukwuemeka) , Guirassy (90+2' Adeyemi). All. Kovac.

ARBITRO: Benitez (Par).

AMMONITI: Chukwuemeka (B), Matthews (M), Beier (B), Allende (M).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90+7' - TRIPLICE FISCHIO: Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund termina 3-4.

90' - GOAL DEL MAMELODI SUNDOWNS! La riapre Mothiba: Lethlaku imbuca per il compagno di squadra, che a tu per tu con Kobel controlla e insacca per il 3-4, finale incandescente a Cincinnati.

73' - Ripartenza di Guirassy, entra in area e calcia ma Cupido salva tutto con l'intervento in scivolata, murata la conclusione dell'attaccante del BVB.

67' - Ci prova Bensebaini di testa su sviluppi di un calcio di punizione, Williams riesce a respingere e a mandare il pallone oltre la linea di fondo.

62' - GOAL DEL MAMELODI SUNDOWNS! Accorcia le distanze Rayners: punizione di Mokoena, cross in mezzo all'area per l'attaccante che di testa fa 2-4.

59' - GOAL DEL BORUSSIA DORTMUND! Autogoal di Mudau: cross dalla sinistra di Svensson, il difensore del Mamelodi Sundowns devia con il piede e manda il pallone in rete per il 4-1 dei gialloneri.

57' - Mamelodi Sundowns pericoloso su punizione, la conclusione di Mokoena accarezza la parte alta della traversa con la deviazione di Kobel.

56' - Occasione per Rayners, la sua conclusione viene deviata sulla traversa da Kobel ma tutta l'azione viene cancellata per fuorigioco dell'attaccante del Mamelodi Sundowns.

Finisce il primo tempo, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund 1-3

45+3' - Dortmund vicino al poker con la frustata di testa di Guirassy, ma Williams è attento e devia il pallone in corner.

45' - GOAL DEL BORUSSIA DORTMUND! Prima rete in giallonero per Jobe Bellingham: Williams respinge male un cross dalla destra di Brandt, il pallone arriva sui piedi del giovane centrocampista che calcia al volo, trova una lieve deviazione tra le gambe di Cupido che beffa il portiere e va in rete per il 3-1 del BVB.

34' - GOAL DEL BORUSSIA DORTMUND! La ribalta Guirassy: palla persa in uscita dai centrocampisti del Mamelodi Sundowns, palla allargata per Brandt che crossa sul secondo palo dove Guirassy svetta di testa e incorna per il 2-1 dei gialloneri.

29' - Altra chance per il Mamelodi Sundowns, ancora con Lucas Ribeiro che cerca l'azione personale, ma viene murato due volte dalla difesa del BVB.

20' - Mamelodi Sundowns pericoloso dall'altra parte, Kobel mette la mano e anticipa al momento decisivo Rayners.

19' - Willams si riscatta: Guirassy è pronto a segnare da due passi su un cross basso dalla sinistra, ma il portiere del Mamelodi Sundowns mette il corpo e salva tutto.

16' - GOAL DEL BORUSSIA DORTMUND! Pareggia Nmecha: errore clamoroso di Williams, con un passaggio superficiale serve il pallone direttamente sui piedi del centrocampista del BVB che a porta vuota mette dentro l'1-1.

11' - GOAL DEL MAMELODI SUNDOWNS! La sblocca Lucas Ribeiro: contropiede legale dei sudafricani, Lucas Ribeiro vince il contrasto con Anton a centrocampo e si invola a tu per tu con Kobel, ignora i compagni di squadra e insacca da solo, 1-0.

9' - Risponde il Dortmund: calcio d'angolo dalla sinistra di Gross, sul secondo palo colpisce di testa Anton ma non trova la porta.

5' - La prima occasione dell'incontro è per il Mamelodi Sundowns: Matthews entra in area dalla sinistra, sterza portandosi il pallone sul destro e calcia, Kobel si oppone bene con i guantoni.

